HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Ayaklarım bir türlü ısınmıyor!" diyenler için sıcak tutma garantili çoraplar

"Ayaklarım bir türlü ısınmıyor!" diyenler için sıcak tutma garantili çoraplar

25.12.2023 03:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın gelmesiyle birlikte en çok yaşadığımız sorunlardan biri de ayaklarımızın bir türlü ısınmaması oluyor, değil mi? Biraz soğuk hava, rüzgar ve kar ayaklarımızı hemen üşütmeye yetiyor ama endişelenmeyin çünkü sizin için soğuklara meydan okuyan sıcaklık garantili çoraplar bulduk! Soğuk kış günlerinde ayaklarınızı ısıtacak birbirinden farklı renk ve tasarımlara sahip 10 çorap modeline gelin birlikte bakalım. Bu kış ayaklar sıcacık kalacak!

"Ayaklarım bir türlü ısınmıyor!" diyenler için sıcak tutma garantili çoraplar

Soğuk havalar geldiğinde genellikle vücudumuzun ilk üşüyen ama hiç ısınmayan bölgesi hep ayaklarımız olur. Bu nedenle hem rahat hissetmek hem de sağlığımızı korumak adına soğuk havalarda ayaklarımızı sıcacık tutmanın önemi büyük! Biz de size özel olarak oluşturduğumuz koleksiyonla soğuk günlerde ayaklarınızı sıcacık yapan ve farklı tarzlara uyum sağlayan 10 çorap modelini derledik. Hadi gelin soğuk havalara sıcak bir merhaba dedirten çoraplara daha yakından göz atalım!

1. Kışa renk katan: CIHO 3 Çift Termal Kadın Çorap Seti

2

Beyaz- pembe- yeşil, mor- beyaz- pudra ve siyah- antrasit- kırmızı renk seçeneklerine sahip CIHO 3 Çift Termal Kadın Çorap Seti, termal özellikleriyle soğuk hava koşullarına karşı mükemmel bir koruma sağlıyor. Üretiminde kullanılan özel iplik sayesinde ekstra yumuşak ve hafif olan bu çoraplar soğuk havalarda bile ayaklarınıza sıcaklık garantisi veriyor. İçerisinde akrilik, polyester ve elastan bulunan çoraplar içindeki havlu dokusunun üzerine özel uygulanan tüylendirme tekniği sayesinde soğuk kış günlerinde konfor sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Çok güzel yumuşacık, sıcak tutuyor. Bütün renklerini aldım ben.”
Ürünü İncele

2. Outdoor aktivitelerinin vazgeçilmezi: Stormbia 6'lı Örgülü Kuzu Yünlü Çorap Seti

3

Özel kuzu yününden üretilen Stormbia 6'lı Örgülü Kuzu Yünlü Çorap Seti üretildiği yünün doğal sıcaklık kontrolü sayesinde ayaklarınızın daima sıcak olmasını sağlıyor. Yüksek termal etkiye sahip çoraplar örgülü deseni ile hem şık hem de fonksiyonel bir tasarım sunuyor. Yapımında kullanılan özel yün karışımı aynı zamanda terlemeyi önleyerek ayağın kuru kalmasına yardımcı oluyor. Özellikle ayakkabılarla giyerken ideal kalınlığı sayesinde ayaklarınızı rahat hissettiren bu çorap setini gün boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bej, gri, haki, lacivert, siyah ve tüm renk çeşitlerini içeren asorti alternatifiyle bu çorap seti her tarza uygun bir modele sahip.

Kullanıcı yorumları

  • “Düşünmeden alabilirsiniz, ince ve sıcak tutuyor.”

  • “Yün çorap sevenler için ideal. Beğenince 2. kez sipariş verdim.”
Ürünü İncele

3. Sıcaklık garantili: Rıbbed Socks 3'lü Yünlü Termal Çorap

4

Nefes alabilen doğal yün lifleri sayesinde ayağınızı sıcak tutan Rıbbed Socks 3'lü Yünlü Termal Çorap bordo, lacivert ve siyah renk seçeneklerine sahip. Termal özelliği sayesinde ekstra ısı yalıtımı sağlayan çorap seti ayaklarınızın üşümesini engelliyor. Rıbbed'in termal yumuşak kışlık çorapları soğuk havalarda sizi sadece ısıtmakla kalmayıp ekstra yumuşak baskı alanları sayesinde giydiğiniz süre boyunca ayaklarınıza ve bileklerinize konfor sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Oldukça kaliteli, tavsiye ederim.”

  • “Kaliteli ürün.”
Ürünü İncele

4. Sıcaklık ve stil bir arada: Unlimited Legwear Kalın Kadın Çorabı

5

Unlimited Legwear marka çoraplar, üst düzey sıcaklık sağlayan viskos, polyester, pamuk ve elastan malzemeden oluşan kalın bir yapıya sahip. Orta kalınlık düzeyi, birçok kombine uyan gri rengi ve şık örgü deseni sayesinde bu çorabı hem evde hem de dışarıda rahatlıkla giyebilirsiniz. Tarzınızı ve ayaklarınızı soğuk hava karşısında korumanızı sağlayan çoraplarla artık ayaklarınız hiç üşümeyecek.

Kullanıcı yorumları

  • “Beğendim.”

  • “Kaliteli ürün!”
Ürünü İncele

5. Doğal yün kalitesi: GoWith 2'li-4'lü Alpaka Yünlü Yıkanabilir Unisex Çorap Seti

6

Her türlü soğuk hava aktivitelerinde kullanabileceğiniz GoWith 2'li-4'lü Alpaka Yünlü Yıkanabilir Unisex Çorap Seti yıkanabilir özelliği sayesinde hijyenik ve dayanıklı bir seçenek sunuyor. İçeriğinde alpaka develerinden elde edilen yün, yün, polyamid ve elastan bulunması nedeniyle yumuşak dokulu ve hafif olan çoraplar kalın olması sayesinde ayakkabı vurmasına ve dış darbelere karşı ayağınızı koruyor. Alpaka yününün sağladığı ısı yalıtımıyla özellikle kış şartlarında ayaklarınız sıcacık kalacak.

Kullanıcı yorumları

  • “Çoraplar beklediğimden güzel. Yumuşak ve sıcak tutuyor. Kaşındırma vb. sorunlar yaratmadı. Gayet memnun kaldım.”

  • “Beden olarak 43 numara ayakkabı ölçüm var, 43 numara sipariş ettim tam oldu. Bilek kısımları hiç sıkmıyor, çok rahat bir çorap.”
Ürünü İncele

6. Soğuk hava koşullarında güvenilir bir seçenek: Bross Ekose Desenli Yün Erkek Çorap

7

Farklı renk seçenekleriyle günlük ve outdoor kombinlerinize uyum sağlayan Bross Ekose Desenli Yün Erkek Çorap orta düzey kalınlığı ile istediğiniz ayakkabıyla gün boyu rahatça giymenize olanak sağlıyor. Yün, kaşmir, polyamid, viskon ve elastandan üretilen Bross marka çorap erkekler için şık ve sıcak bir seçenek. Bu ürünü yılın sonuna yaklaşırken sevdiklerinizin ayaklarını sıcak tutmayı sağlayacak bir çift hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Zamansız tasarımıyla: Nettofit 3'lü Kışlık Kadın Çorabı Seti

8

Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Nettofit 3'lü Kışlık Kadın Çorabı içeriğindeki yünün doğal sıcaklık koruma ve tutma özellikleri sayesinde ayaklarınızın daima sıcak kalmasını sağlıyor. Akrilik, polyamid, yün ve elastan malzemeden üretilen orta kalın yapıya sahip çorap seti siyah, gri ve antrasit renkleriyle de hem evde hem de dışarıda giyebileceğiniz bir modele sahip.

Ürünü İncele

8. Kışın vazgeçilmezi olacak: NovForth Unisex 2 ve 4'lü Kalın Çorap Seti

9

NovForth markasının hem kadınlar hem de erkekler için ürettigi farklı beden alternatifleri bulunan 2'li ve 4'lü çorap seti, termal yapısıyla ayaklarınıza mükemmel bir ısı yalıtımı yapıyor. Ayaklarınızı saran tasarımı ve kalın yapısı ile soğuk hava şartlarına karşı üst düzey koruma sağlıyor. Yenilikçi yumuşak fırçalanmış astarıyla sıcaklık ve yalıtım sağlayarak soğuk günlerde bile ayaklarınızı sıcacık tutan çorap seti genişletilmiş lastik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımdan sonra dahi rahat kalmanıza yardımcı oluyor. Akrilik, polyester ve spandeks yapıya sahip, normal pamuklu çoraplara göre 5 kat daha sıcak olan çoraplar kışın sadece evde değil kayak gibi her türlü dış mekan aktivitelerinde de ayaklarınızı soğuk havalara karşı koruyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Bu çoraplar fiyatına değer. Quebec Kanada'da gün boyu çelik burunlu botlarla dışarıda çalışıyorum ve soğuğu hissetmiyorum bile. Hatta nemi ayaklarımdan uzak tutuyor gibi görünüyorlar. Kesinlikle onları tekrar satın alırdım.”

  • “Harika çoraplar. Dört çift aldım ve dört çift daha sipariş ettim. Karda bütün gün dışarıda çalışmak için mükemmel.”
Ürünü İncele

9. Enerjinizi yükselten: Unlimited Legwear 3'lü Kalın Mavi Erkek Çorap Seti

10

Kar taneleri ve geyik desenlerine sahip çorap sahip olduğu kaliteli materyaliyle yılbaşında ister kendinize isterseniz de sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz iyi bir alternatif. Polyester, yün, naylon, viskoz, akrilik ve elastan malzemeden üretilen Unlimited Legwear marka çorap seti içerdiği yün ile soğuk günlerde doğal ısı kontrolü sağlaması sayesinde bir yandan ayaklarınızı ısıtırken öbür yandan da ekstra sıcaklık sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Kaliteli çorap.”

  • “Hem mavi markasından hem de buradan sipariş verdim. Buranın çorabını daha kaliteli buldum. Mavi salıyor kendini ama bu çorap salmadı.”
Ürünü İncele

10. Adeta taşınabilir bir ısıtıcı: Bolero Socks Kalın Yünlü Erkek Çorap

11

Kalın yapısı ve yünlü materyaliyle dikkat çeken çorap bu sayede ayaklarınıza üst düzey sıcaklık sağlar. Soğuk kış koşullarına dayanıklı kalın çorap, zararlı maddelere karşı test edilmiş tekstil ürünleri için izlenebilir bir ürün etiketi olan OEKO-TEX Standart 100 sertifikaya sahip. Yün polyamid ve elastan malzemeden üretilen Bolero Socks marka çoraplar kaliteli içeriğinin yanında ayak ve bileklerinizi saran tasarımı ile de soğuk hava şartlarına karşı üst düzey koruma sunuyor.

Kullanıcı yorumları

  • “Çok güzel bir ürün, çok teşekkürler. Fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün, çok teşekkürler”
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çorap erkek çorap termal çorap
İş birliği İçerikleri
Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

Kaliteli ses deneyimini fiyat performansla birleştiren kulaklıklar!

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

BİM'e Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge geliyor!

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Kullanıcı dostu, işlevsel! 2023'ün en beğenilen elektronik mutfak aletleri burada

Evlilik yolu göründü! Aile tanışmasında ne alınır?

Evlilik yolu göründü! Aile tanışmasında ne alınır?

İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

Tümünü Gör
İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

İster kendinize alın ister sevdiklerinize hediye edin!

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

Bilgisayarınızın ses performansını arşa çıkaracak hoparlörler

Bilgisayarınızın ses performansını arşa çıkaracak hoparlörler

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Tümünü Gör
Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

Yılbaşını evde sevdiklerinizle geçirecekseniz bu liste tam size göre!

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

"Evde hijyen ve düzen benden sorulur!" diyenler için seçtik

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Yeni yılda daha çok kitap okumak isteyenler bu seçkiye bayılacak

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

İşvereni etkilemenin en hızlı yolu! Beyler iş görüşmesinde ne giymeli?

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

İlk adım atıldı, heyecan dorukta ve şimdi sıra geldi kombin seçimine!

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir?

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Yılbaşında göz kamaştırmanızı sağlayacak elbise modellerini seçtik

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Heimlich manevrası ile arkadaşını hayata döndürdü!

Heimlich manevrası ile arkadaşını hayata döndürdü!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Alper Rende ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu ve Rende'nin diyaloğu gündem oldu!

İstanbul'daki sünnet düğününde takı şovu! Paralar valizlere sığmadı, otomobil bile hediye eden oldu

Paralar valizlere sığmadı, otomobil bile hediye eden oldu

Kayıp kadın donmak üzereyken bulundu

Kayıp kadın donmak üzereyken bulundu

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuş! Hayvanlarını otlatan çoban fark etti

Kayıp ihbarı varmış! Çoban fark etti...

Dolandırıcıların yeni oyunu! 'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla 500 bin lira dolandırdı

'Terör örgütüne karıştınız' dedi 'Biz askeriz' yalanıyla dolandırdı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.