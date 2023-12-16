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Tarzınızı yansıtırken sıcacık hissetmenizi sağlayacak atkı ve bere modelleri

15.12.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Kış soğuklarına karşı hazırlıklı olmak isteyenler için bere ve atkı bir zorunluluk! Sizi sarıp sarmalayacak, soğuklardan koruyacak bu harika aksesuarlarla kışın tadını çıkarmaya ne dersiniz? Tarzınızı yansıtırken aynı zamanda sıcacık hissetmenizi de sağlayacak atkı ve bere modellerini gelin keşfedelim.

Tarzınızı yansıtırken sıcacık hissetmenizi sağlayacak atkı ve bere modelleri

Soğuk havanın her bir nefeste içimizi titrettiği şu günlerde, sıcacık bir bere veya atkı hepimizin ihtiyacı. Hem tarzınızı yansıtacak, hem de sizi soğuktan koruyacak bu muhteşem aksesuarlar, gardıropların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Haydi, şimdi kışa hazır olmanın tam zamanı! Sizin için birbirinden güzel atkı ve bere modellerini seçtik.

1. Chuba Saç Örgü Yumuşak Tuşe Atkı Bere Takımı, Kadın

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Yumuşacık dokusu ile sizi sıcacık tutacak Chuba Saç Örgü Yumuşak Tuşe Atkı Bere Takımı, sadeliği ve zamansız tasarımıyla öne çıkıyor. Farklı renkleri de olan atkı bere takımı, kullanıcılarından tam not almayı başarıyor.

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2. Petrunup Bere ve Boyunluk Takımı, Unisex

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Erkek atkı ve bereleri içinde en çok satılan ve sıcacık tutan Petrunup Bere ve Boyunluk Takımı'nın hem modeli güzel hem de sıcacık tutuyor. Zamansız ve spor görünümlü bir takım arıyorsanız, tam da size göre! Unutmadan, ürünün farklı renk seçenekleri de var.

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3. Koton Kadın Püsküllü Maksi Atkı, Kadın

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Son yıllarda dış giyim başta olmak üzere kışlık kıyafetlerde bej ekru, beyaz gibi renkler sıklıkla tercih ediliyor. Açık renkli kış kombinlerine yakışacak bir atkıya ihtiyacınız var ise sarı rengiyle gönülleri fetheden Koton Kadın Püsküllü Maksi Atkı'ya bir şans verebilirsiniz. Hem açık hem de koyu renkli kombinlerinize uyum sağlayacak bu atkının içinde yumuşacık ve sıcacık hissedeceksiniz.

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4. Chuba Selanik Örgü Triko Atkı Bere Takımı, Erkek

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Erkekler için sade ve şık bir bere takımıyla karşınızdayız: Chuba Selanik Örgü Triko Atkı Bere Takımı! Farklı renk seçenekleri de bulunan atkı ve bere takımını kaşe kabanlarınızla kombinleyebilir, çok havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Berenin alın kısmının katlanabilir detaylı olduğunu da belirtelim.

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5. ONLY Atkı, Kadın

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Ekose desenin modası hiç geçmiyor desek, yanılmış olmayız! Kadın atkıları içerisinde en çok satılan bu model, yumuşacık dokusuyla öne çıkıyor. ÜStelik sizi sıcacık tutarken şık da görünmenizi sağlıyor. Farklı renkleri de bulunan bu atkı ile harika kombinler yapmaya hazır mısınız?

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6. TYTOGE Bere Boyunluk, Çocuk

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TYTOGE Bere Boyunluk; bebekler ve çocuklar için tasarlanmış, hem boynu hem kulakları hem de kafayı sarıp sarmalayan, sıcacık tutan, inanılmaz tatlı tasarıma sahip. Çocuk atkıları içinde en çok satan bu model, boynu soğuklardan koruma garantili.

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7. Pssopp Elektrikli Termal Isıtmalı Atkı, Kadın

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Şarj edilebilir özellikteki Pssopp Elektrikli Termal Isıtmalı Atkı, soğuk havada çalışanlar veya kış kayağı, avcılık, kamp ve binicilik gibi açık hava sporları için ideal. Ayrıca çok üşüyen sevdikleriniz için de harika bir hediye!

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8. Chuba Saç Örgü Bere ve Boyunluk Takımı, Kadın

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Sırada klasik atkılardan hoşlanmayan kadınlar için çok şık ponponlu bere ve boyunluk takımı var: Chuba Saç Örgü Bere ve Boyunluk Takımı! Sıcak tutma özelliği olan, soft tuşeli, %100 akrilik triko ipliğinden üretilen boyunluk ve bere şıklığıyla da göz kamaştırıyor.

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9. TOSKATOK Termal Astarlı Kayak Şapkası, Kadın

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Termal astarlı, sarkık model çok tarz bir bere ile karşınızdayız! TOSKATOK Termal Astarlı Kayak Şapkası, hemen hemen herkese çok yakışan bir model. Elastik ve esnek olduğu için, 56 ila 60 cm arasındaki tüm yetişkin kafa boyutlarına rahatlıkla uyum sağlıyor.

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10. Rayson 3'ü 1 Arada Bere Şal, Kadın

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Dünyanın en sevimli beresi yarışması yapsalar, açık ara birinci gelecek bir model var sırada: Rayson 3'ü 1 Arada Bere Şal! Tatlı olmasının yanında fonksiyonelliğiyle de öne çıkan ürün, hem atkı hem bere hem de ellerinizi de sıcacık tutabilecek ceplere sahip. Daha ne olsun!

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11. Huien 2'si 1 Arada Örgü Maske, Kadın

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Kulaklarınızı, kafanızı ve boynunuzu soğuktan koruyacak kullanışlı bir model arıyorsanız, Huien 2'si 1 Arada Örgü Maske'ye bir göz atabilirsiniz. Gerektiğinde indirebileceğiniz maskesi ile ağzınızı ve burnunuzu da soğuk havalarda rüzgardan ve ayazdan korur.

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12. Hpory Rüzgar Geçirmez Bere, Kadın

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Kafanızı, boynunuzu ve yüzünüzü soğuklardan koruyacak Hpory Rüzgar Geçirmez Bere, ponponu ve suni kürkü ile yumuş yumuş çok tatlı bir model. Üstelik kafanızı, kulaklarınızı ve boynunuzu sıcacık tutma garantili.

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Kaynak: Onedio

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