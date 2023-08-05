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  4. Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini genç sevgilisiyle pozuna bakın ne yazdı

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini genç sevgilisiyle pozuna bakın ne yazdı

05.08.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılan Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü türkücünün sevgilisiyle arasındaki yaş farkı dikkat çekmiş ve sosyal medyada adeta yorum yağmıştı. Mardini genç sevgilisiyle yeni pozunu paylaştı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Eşinde olaylı bir şekilde boşanan Mardini geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşım yapmış ve aralarında yaş farkı olay olmuştu.

BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Genç aşkıyla yeni bir poz paylaşan Mardini "Her şey güzel" notunu düştü. Ünlü isim bu defa paylaşımını yoruma kapattı.

berdan-mardini

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla ilk fotoğrafını paylaştıktan sonra sosyal medyada adeta yorum yağmıştı.

berdan-mardini genç sevgilisiyle poz

Kim olduğu bilinmeyen genç sevgiliyi görenler "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" yorumlarında bulunmuştu.

berdan

Instagram hesabından 300 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü isim sık sık tarzıyla sosyal medyada gündem oluyor.

berdan2

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