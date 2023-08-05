Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini genç sevgilisiyle pozuna bakın ne yazdı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Eşinde olaylı bir şekilde boşanan Mardini geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşım yapmış ve aralarında yaş farkı olay olmuştu.

BERDAN MARDİNİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Genç aşkıyla yeni bir poz paylaşan Mardini "Her şey güzel" notunu düştü. Ünlü isim bu defa paylaşımını yoruma kapattı.

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkıyla ilk fotoğrafını paylaştıktan sonra sosyal medyada adeta yorum yağmıştı.

Kim olduğu bilinmeyen genç sevgiliyi görenler "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" yorumlarında bulunmuştu.

Instagram hesabından 300 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü isim sık sık tarzıyla sosyal medyada gündem oluyor.



