Yaş problemini çözemeyen yarışmacılar olay oldu! Müge Anlı şaştı kaldı: "3. sınıf sorusu"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla reyting rekorları kıran Müge Anlı, yaz sezonunu da boş geçirmemek için yine ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana isimli bilgi yarışmasıyla yeni bir programa başladı.

CEVABI DUYUNCA ŞOKE OLDULAR

Salı akşamları yayınlanacak olan Güven Bana, ilk bölümüyle ses getirdi. Yeliz ve Dilek isimli iki yarışmacıya sorulan basit matematik sorusu ise programa damga vurdu. Yarışmacılara "Bugün 30 yaşında olan İsmail, Kaan'ın iki katı yaşındaysa İsmail ve Kaan'ın yaşlarının toplamı, farkından kaç fazladır?" sorusu soruldu. 15 cevabını veren ikili ise kısa sürede elendi.

Basit matematik sorusuna yanlış cevap verilmesi de sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar adeta yorum yağdırdı.