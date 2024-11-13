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Yasa dışı bahisten ev hapsine karar verilmişti! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı! Ses kaydı da varmış... 'Oğlum az bas lan'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.11.2024 12:00
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Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı. 12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı verildi. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Yasa dışı bahisten ev hapsine karar verilmişti! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı! Ses kaydı da varmış... 'Oğlum az bas lan'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanırken Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz etmişti.

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Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi de ortaya çıktı. 31 yıldır sanat ve müzik camiasının içerisinde yer aldığını ve asıl olarak besteci olduğunu dile getiren Ortaç, geçimini buradan sağladığını, başka bir iş yapmadığını aktardı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan kumar oynamaya özendiren videolardaki kişileri nereden ve ne zamandır tanıdığı sorulan Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım.

Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" dedi.

Otelde bir sonraki sefere konser verebileceğini kendisine söylendiğini belirten Ortaç, "Ben hatta iş bağladım ve konser verebileceğim diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar. Hatta ekranda maç vardı. Kaç kaç biter diye sordular.

Mehmet Ali Erbil de "üst biter" şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı.

Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim" dedi.

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"KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUM İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Ortaç, "Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi. Savcılık sorgusunda Ortaç'a videolarda ifade ettiği sohbet dökümü de gösterildi.

İŞTE O DİYALOGLAR:

Serdar Ortaç: Her Önüne gelen kumarbaz olmuş. Bir ikincisi aynı senin gibi eee ikincisi ortalıkta dede, dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede anlayamadım ama eee demek ki buymuş.

Ünal Orhan: Abi dede bu.

S.O.: Niye dede diyorlar çünkü herif yaşlı diye.

Ü.O.: Aynen öyle abi bi de bu yakışıklı Yunan tanrısı Zeus.

S.O.: Hayatında kazandın mı?

Ü.O.: Bu oyundan kazandım ama daha fazlasını verdim ona.

S.O.: Peki ertesi heh verdim mi diye.

Ü.O: Evet daha fazlasını verdim.

S.O: Bas, az bas lan.

Ü.O.: Abi şuradan bi şöyle.

S.O.: Oğlum az bas.

Ü.O: 250 lira abi. 20 bin liralık satın alalım o zaman olur mu abi?

S.O.: Allah'ım.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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