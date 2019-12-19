Mynet Trend

Yasa dışı yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 2 kişiye 48 bin 650 lira ceza uygulandı.

Yasa dışı yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, yaban keçisi avı yapıldığı ihbarını alan Mut DKMP ekipleri harekete geçti. Yapılan koruma kontrol çalışması sırasında Çivi-Ballı avlağında yasa dışı avlandıkları tespit edilen şahıslar, 2 adet dişi yaban keçisi ile birlikte suçüstü yakalandı. Avda takozsuz olarak kullanılan iki adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Yasa dışı av yapan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı 45 bin 320 lira tazminat, 3 bin 330 lira idari para cezası olmak üzere toplam 48 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

AW886061_02

AW886061_01

(İHA)

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Bir ay içinde tek tek öldürüldülerBir ay içinde tek tek öldürüldüler
Eşini kaybetti, evi yandı, yarı felç sokakta kaldı! Eşini kaybetti, evi yandı, yarı felç sokakta kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin yaban keçisi kaça avlanma

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

25 kuruşa ulaşım!

25 kuruşa ulaşım!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayvanlara kötü davranan ve öldürenlere en az 10 yıl hapis cezası verilmesi lazım. yoksa canilikler önlenemez
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Evi laboratuvara çevirmişler! Polisler bile şaşırdı

Özel düzenek! Evi gören polisler bile şaşırdı

Kat görevlileri fark etti! Otel odasından poşet dolusu para çıktı

Otel odasından çıktı! Şanlıurfa'da sır olay

Türkiye'nin en soğuk noktası belirlendi! Bakın hangi şehirdeymiş

Bir kent donuyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

İstanbul'da yeni dönem! Resmen başladı, yüzde 10 indirim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.