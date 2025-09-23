Mynet Trend

Yasa kabul edildi! O ülkede kuzen evliliği yasaklanıyor

Birçok ülke birinci dereceden kuzenlerle yapılan evlilikleri yasaklıyor. Avusturya ve Norveç'in ardından ABD'nin Connecticut eyaletinde kuzen evlilikleri yasaklandı.

Avusturya ve Norveç'in ardından ABD, Ekim ayından itibaren birinci dereceden kuzenlerin arasındaki evliliklerin yasaklanacağını bildirdi.

"BİLEREK KENDİ KUZENİYLE EVLENEMEZ"

Connecticut eyaletinde kabul edilen yasada, "Hiçbir kişi bilerek kendi birinci dereceden kuzeniyle evlenemez" ifadesi yer alıyor. Yasayı öneren Cumhuriyetçi vekil Devin Carney, "Tennessee kısa süre önce kuzen evliliklerini yasakladı. Connecticut'ta ise hala serbest olduğunu öğrenince araştırmaya başladım. ABD'de 30'dan fazla eyalet yasaklamış, bize ise hala izin veriyorduk" dedi.

Demokrat vekil Steve Stafstrom da "Biz geçmişte yapılmış yasal evlilikleri riske atmak istemedik ancak bundan sonrası için net bir yasak getiriyoruz" diye konuştu.

