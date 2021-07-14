Yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor! 14 yaşından itibaren her anını hatırlayan kadın: Jill Price

Hafızasının güçlü olduğunu ve yaşadığı kötü olayları unutmadığını söyleyen insanlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Ancak Jill Price’in durumu bir hayli ilginçtir. Kendisi 14 yaşından beri yaşadığı herhangi bir olayı dahi unutmuyor.

YOLDA KARŞILAŞTIĞI HERHANGİ BİRİNİ HATIRLIYOR

1980 yılından beri yaşadığı her şeyi ince detaylarına kadar hatırlayan Jill Price, yolda gördüğü birini tam tarihi ve saatiyle anımsıyor. Price, “Çok eskiden şampuan aldığım marketteki kasiyerin arkadaşına söylediği söylediği cümleyi bile hatırlayabiliyorum” dedi. Bu durumun güzel bir şey olduğunu ifade edenlere ise geceleri uyamadığından dert yanarak cevap verdi. Hafıza gücü ve uykusuzluk nedeniyle uzun bir süre boyunca depresyonla mücadele eden Price, hem sosyal hayatının hem de evliliğinin olumsuz etkilendiğini anladığı anda psikiyatriste başvurdu. 2000 yılında dünyanın en önemli hafıza profesörlerinden biri olan Jim McGaugh’dan kendisini tedavi etmesini istedi.

DÜNYADA 50 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Proseför Jim McGaugh, yaptığı araştırmada Jill’in tuttuğu günlükten sorular sordu ve 14 yaşından itibaren her şeyi sanki birkaç saniye önce yaşamış gibi hatırladığını tespit etti. Jill’e hipertimrodatik sendrom teşhisi koydu. Üstelik dünyada kendisi gibi yaklaşık 50 kişi daha bu güçlü hafıza hastalığıyla cebelleşmektedir. Bu hastaların ise bir diğer ortak özelliği çoğunun solak olması ve genel olarak hepsinin tiyatro biletleri, gazete küpürleri gibi şeyleri biriktiriyor olmasıdır.

2008 yılında hayatını anlattığı bir kitap yazan Jill, “The Who Can’t Forget (Unutamayan Kadın)” eseriyle en çok satanlar listesinde yerini aldı.



