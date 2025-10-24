Yaşadıklarını tek tek anlattı: Korku evinde elektroşok verilip darp edildi!

Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike Günay, 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti. Burada Melike Günay ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

DARP RAPORU ALDI

Arkadaş grubundan Günay’ın odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike Günay, hastaneye giderek darp raporu aldı.

GÖZALTINA ALINDIDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike Günay Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Günay’ın ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

ÇALIŞAN SERBEST KALDI; İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

'İSTEMİYORUM DEMEME RAĞMEN YAPTI'

Melike Günay, "7 arkadaş oraya gittik eğlenmek istiyorduk. Bize temas edilmemesi gerektiğini elektroşok istemediğimizi biz açıkça belirttik zaten. Oyun alanına girdikten sonra benim tek kalmamı istedi ve beni başka bir odaya gönderdi. Odaya gönderdikten sonra benim yanıma gelip beni sert bir şekilde yere indirip boğazımdan, ensemden, ağızımdan kapatıp sürekli yere indirme, yere yatırma, sırtıma elektroşok verdi. Ona, bana dokunmaması gerektiğini bunu istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen bunu yaptı. Sırtım çok acıdı. Artık bir zamandan sonra boğuşmaktan çok fazla yoruldum. Ne olduğunu zaten hiç anlamadım" dedi.

'KARANLIKTA KALAMIYORUM, HALA TİTRİYORUM'

Günay, "Daha öncesinde korku evine gittiğimizde görevler verilir onları yerine getiririz diye düşünüyordum ama tam tersi sürekli bana bir temas ve sürekli yere indirme oldu. Ellerimi yuvarlak bir dairenin içine sokmamı istiyor ve oradan tekrar elektroşok veriyor ve ben artık çok yoruldum. Videonun bazı kısımları silinmiş onlar hiç yok. Anlatırken bile hala kalbim çok hızlı atıyor. Ne yapacağımı ne tepki verebileceğimi asla bilemiyorum. Şu an hatırladığım zaman hala titriyorum. Karanlıkta kalamıyorum. Ne olduğunu neden bunları yaptığını hiç anlayamadım. Bir zamandan sonra sadece bitmesini bekledim. Onu ittirip bana zarar verme deyip boğuşmayı bırakıp bir süre bekledim. Sonrasında tekrar devam etti. Oyunun bitirilmesini ben istedim. Çünkü ona söyledim artık kalbim çok hızlı atıyor. Ona, ‘kalp krizi geçireceğim yeter bırak beni artık’ dedim. Oyunu bitirmesini üç defa söyledim sonrasında zaten oyunu bitirdi. Videonun son kısmında yine beni duvarın köşesine beni sıkıştırıp boğazımı sıkıp ensemden tutup ‘yüzüme bak’ diye defalarca söyledi. Orayı tamamen silmişler orası hiç yok. Olayın sonrasında yaşadığımız şey zaten tamamen yine dehşet. Tehditler, biz yapmadık demeleri videoları silmeye çalışmaları, bize vermemeye çalışmaları ve sonrasında yapılan şeyler. Kabusu yaşattılar bize" ifadelerini kullandı.

'SADECE BANA YAPILAN KASITLI BİR ŞEY'

Melike Günay, "Sonrasında biz aşağı indiğimizde benim oyunu bitirdiğimi arkadaşlarım bilmiyorlarmış. Ben onlara anlattım çünkü onlar beni hiç bir şekilde duymuyorlar. Arkadaşlarıma zarar verilmemiş onların yanına gidilmemiş. Sadece bana yapılan kasıtlı bir şey var gibi. Hatta bazı insanlar eski sevgilin olabilir mi gibi şeyler söylediler. Aşağı indik oyunu benim bitirdiğimi söyledim. Boğazımı sıktığını söyledim. Orada arkadaşlarım tepki gösterdi ve videoyu görmek istedik. İlk başta bize videonun sorunlu olduğunu söylediler. Bir arkadaşım, kız kardeşim videonun silindiğini görüyor zaten. Sonrasında gittiler tabi orada bir karmaşa oldu. Biri bir süre sonda geldi. Videoyu bize verdi. Bize temas istediniz gibi bir şey söylediler dedi. Biz temas istemediğinizi söyledik ufak temas orta temas ama bunun orta temas olmadığı çok belliydi zaten. Videoyu izledikten sonra ‘evet haklısınız özür dileriz bu orta temas değil’ gibi şeyler söylediler. Biz polis çağırmak istedik çünkü çözemedik o ara durumu. Tabi hararetli de bir ortam oldu polis gelmemesi için bize yalvardılar. Özür dilediler esnaflar girdi araya çok fazla insan geldi hepimizle ayrı ayrı konuştular. Ona rağmen biz polis çağırdık konuştuk anlattık derdimizi. Sonra karşı tarafın ailesinden bazı insanlar bize saldırmaya çalıştılar. Çalışanın kız kardeşi, ‘boğazını sıkmış ağzından tutmuş ne var bunda’ gibi alaycı bir tavırla konuştu. Biz bunların hepsini belirttik şikayetimizi söyledik zaten. Şikayetimizi oluşturup çıktık" şeklinde konuştu.

'O SIRADA ÖLMEKTEN GERÇEKTEN KORKTUM'

Günay, "Darp raporu da aldık biz yapmamız gereken her şeyi yaptık. Çok zorladılar. Hiç değilse ailesi özür dileyebilirdi ama ailesi tam tersi saldırgan bir tavırla geldi. Bunu yapan şahsın kesinlikle bu davranışları sadistçe yaptığına eminim. Muhtemelen dışarda çok fazla ciddiye alınmayan bir kişi o yüzden orada sürekli benim borum öter gibi bir tavırla geldi bana. Çok fazla zorladı beni. İlk temasta çıksaydı daha fazla devam etmeseydi ben uyardıktan sonra bu durum buraya gelmezdi ama ben ona defalarca kez söyledim. Ben o sıra gerçekten ölmekten korktum. Bir zaman sonra dedim ki herhalde bu bir gerçek ben bir gerçeği yaşıyorum. O yüzden bu durum buraya geldi ve ilk girdiğimizde bana olan bakışları zaten hoşuma gitmedi arkadaşımı uyarmıştım bana olan bakışları hoşuma gitmedi diye. Bilmiyorum videonun tamamını izlediğimizde göreceğiz. Aslında hissetmiştim sanki bir şeyleri ama bu kadar büyük şeyler olacağını bilmiyordum. Şu an her gece yattığımda orada biraz daha kalsam başıma ne gelecekti diye düşünüyorum. Karanlıkta duramıyorum ani hareketlerden korkuyorum. Benim hayatımı mahvetti gibi bir şey oldu aslında. Şahıs ilk başta ifadeye alındı ben çıktıktan 15 dakika sonra da o çıktı. İşletme kapandı mühürlendi ama sonrasında bir arkadaşım işletmeyi aradı ve işletme bize kalkıp ‘biz zaten bu şekilde popüler oluyoruz 5 yıl öncesinde yine böyle bir olay yaşadık bu bize daha çok popülerlik kazandırdı daha çok gelenimiz gidenimiz oldu’ gibi söylemlerde bulundu. Bu daha çok zaten bizi şoka soktu. ‘Biz bir süre sonra zaten açılırız bizim için sorun olmaz biz on yıllık işletmeyiz çok uzun da kapalı kalmayız’ gibi söylemlerde bulundular. Hatta sürekli yazdılar ‘biz size haber vereceğiz açıldığımız zaman’ gibi konuşuldu" diye konuştu.

'CAYDIRICI CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Melike Günay, "Ben caydırıcı bir cezanın olmasını istiyorum. Bunun kararını tabi ki de ben veremem yargı verecek ama hiç değilse caydırıcı.. ben şöyle düşünüyorum açıkçası ilerde belki başka birinin canını çok fena yakacaktı. Çünkü orada kameralar önünde bunu yapan biri ilerde kimsenin görmediği bir yerde bir insana neler yapabilirdi diye düşünüyorum. Ben zaten zarar gördüm evet psikolojim bozuldu orada darp edildim ama bir şekilde kurtuldum bir şekilde beni buldular yada sonrasında yardım isteyebildim ama başka bir yerde bir insanın canı çok fena yanabilirdi ben bunu önlediğimi düşünüyorum. Belki de bir insanın canını kurtardım gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden caydırıcı bir ceza alsın ben bunu istiyorum çok da fazla bir talebim yok" dedi.

(DHA)