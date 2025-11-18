Mynet Trend

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü

İçerik devam ediyor

Adana'da kan donduran olay! Eşi bir süre önce cezaevine giren 22 yaşındaki evli kadın ağabeyi tarafından evde başka biriyle uygunsuz halde yakalandı. Ağabey sinir krizi geçirirken yakalanan şahıs iç çamaşırıyla sokağa fırladı. Gözü dönen ağabey kaçan kişiyi yakalayarak bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken yakalanan ağabey, "Bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dedi. O anların görüntüleri çıktı.

Adana'da bir evde yakalanan yasak ilişkinin ardından çıkan kavga, sokakta kanlı bir cinayete dönüştü. İç çamaşırıyla kaçmaya çalışan bir kişi, yasak ilişki yaşadığı kadının ağabeyi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 1

UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Olay, 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 2

İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAÇTI

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 3

"SİNİR KRİZİYLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce ‘sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 4

O ANLAR KAMERADA

O anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde iç çamaşırı ile sokak ortasında kanlar içinde kaçan Baran B.'nin yere düşmesi arkadan gelen şüphelinin ise bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise şüphelinin eve gidip bisiklet alıp giderken, yerde kanlar içinde yatan şahsı bir kez daha bıçaklayıp kaçtığı, bölgeye gelen iki kadın ise yaralıya yardım etmeye çalıştığı da yansıdı.

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 5

Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken öldürüldü 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana yasak aşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
