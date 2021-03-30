Yasak Elma 104. son bölüm final sahnesi! Şahika'nın zehirlediği Hasan Ali öldü mü? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 104. son bölümüyle 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı.
Yasak Elma final sahnesine ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı karakter Hasan Ali'nin eşi Şahika tarafından zehirlenmesi damga vurdu.
Önceki eşini Nadir'i de zehirleyerek öldüren Şahika bu sefer Hasan Ali'nin yenmeğine zehir koydu.
Hasan Ali ise acılar içinde yere yığıldı.
Şahika'nın 'Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum' diyerek eski kocasına göndermede bulunması Hasan Ali'nin öldüğünü yani Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılacağının sinyalini verdi.
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