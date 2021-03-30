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  4. Yasak Elma 104. son bölüm final sahnesi! Şahika'nın zehirlediği Hasan Ali öldü mü? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Yasak Elma 104. son bölüm final sahnesi! Şahika'nın zehirlediği Hasan Ali öldü mü? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

30.03.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 29 Mart Pazartesi akşamı 104. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüme Şahika'nın yaptıkları damga vurdu. Şahika, büyük bir oyunla evlendiği Hasan Ali'yi bu defa da zehirledi. Yemek masasında zehirlenen Hasan Ali yere yığıldı. Eski eşi Nadir'i de zehirleyerek öldüren Şahika'nın "Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum" sözleri dikkat çekti. Peki Yasak Elma'da Hasan Ali öldü mü? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 104. son bölümüyle 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Fox TV'nin 5. sezonuna da onay verdiği Yasak Elma'nın son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı.

ŞAHİKA, HASAN ALİ'Yİ ZEHİRLEDİ!

Yasak Elma final sahnesine ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı karakter Hasan Ali'nin eşi Şahika tarafından zehirlenmesi damga vurdu.

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Önceki eşini Nadir'i de zehirleyerek öldüren Şahika bu sefer Hasan Ali'nin yenmeğine zehir koydu.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece öyle bir paylaşım yaptı ki...

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Hasan Ali ise acılar içinde yere yığıldı.

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Şahika'nın 'Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum' diyerek eski kocasına göndermede bulunması Hasan Ali'nin öldüğünü yani Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılacağının sinyalini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Erdal Özyağcılar Nesrin Cavadzade
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