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  4. Yasak Elma 124. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’la Ender güçlerini birleştirdi

Yasak Elma 124. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’la Ender güçlerini birleştirdi

11.12.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümü yine izleyicileri yine çok şaşırtacak.

Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk 2 sezonu dram olarak ilerleyen dizi son 3 sezondur izleyicileri şaşırtıyor ve güldürüyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşananlara inanamayacaksınız.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan fragmanda; Çağatay Yıldız'a boşanma davaları olduğunu hatırlatırken Yıldız ise o kızın her zaman metres olarak kalacağını söyler. Yıldız Ender'e yeni planından bahsederken Çağatay'ı bir sürpriz bekliyordur. Yıldız herkesin içerisinde Çağatay'la nikah tazelerken, Çağatay yaşadıkları karşısında şoke olmuştur.

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Küne nedir? Küne nedir?
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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