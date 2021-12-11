Yasak Elma 124. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’la Ender güçlerini birleştirdi

Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk 2 sezonu dram olarak ilerleyen dizi son 3 sezondur izleyicileri şaşırtıyor ve güldürüyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşananlara inanamayacaksınız.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan fragmanda; Çağatay Yıldız'a boşanma davaları olduğunu hatırlatırken Yıldız ise o kızın her zaman metres olarak kalacağını söyler. Yıldız Ender'e yeni planından bahsederken Çağatay'ı bir sürpriz bekliyordur. Yıldız herkesin içerisinde Çağatay'la nikah tazelerken, Çağatay yaşadıkları karşısında şoke olmuştur.

