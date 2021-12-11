Yasak Elma 124. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız’la Ender güçlerini birleştirdi

Yasak Elma 124. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk 2 sezonu dram olarak ilerleyen dizi son 3 sezondur izleyicileri şaşırtıyor ve güldürüyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşananlara inanamayacaksınız.
Yayınlanan fragmanda; Çağatay Yıldız'a boşanma davaları olduğunu hatırlatırken Yıldız ise o kızın her zaman metres olarak kalacağını söyler. Yıldız Ender'e yeni planından bahsederken Çağatay'ı bir sürpriz bekliyordur. Yıldız herkesin içerisinde Çağatay'la nikah tazelerken, Çağatay yaşadıkları karşısında şoke olmuştur.
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