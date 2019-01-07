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Yasak Elma 29. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Fox TV yayın akışı!

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 01:05 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 29. yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Yasak Elma'nın 28. son bölümünde Kemal ve Zehra evlenirken, Yıldız'ın gelmesiyle herkes şoke olmuştu. Peki Yasak Elma yeni bölüm bu akşam neden yok? Yasak Elma'nın 29. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Ocak Pazartesi Fox TV yayın akışı.

Yasak Elma 29. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Pazartesi Fox TV yayın akışı!

FOX'de Şevval Sam ve Halit Bulut'un başrollerini oynadığı Yasak Elma 28. son bölümüyle 24 Aralık Pazartesi ekrana gelmişti.

YASAK ELMA NEDEN YOK?
31 Aralık akşamı yılbaşı özel yayını nedeniyle ekrana gelmeyen Yasak Elma'nın yeni bölümü bu akşam da yayınlanmayacak. Dizilerin ekrana ara vermesi nedeniyle Yasak Elma 2 hafta daha seyirciden uzak kalacak. Yasak Elma'nın merakla beklenen 29. yeni bölümünün ise 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Fox TV'de ise 7 Ocak Pazartesi akşamı Yasak Elma'nın yerine 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' isimli film ekrana gelecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yasak Elma dizisi son bölümü ile 24 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Halit ile ayrılmaya karar veren Yıldız, yasak aşkı Kemal'e geldiğinde büyük şok yaşadı. Kemal kapıyı açtığında Yıldız, içeride Halit ve kızı Zehra'yı gördü. Nikah masasında oturan Zehra Kemal'le mi evleniyor?

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.

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