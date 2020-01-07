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  4. Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'in eski eşi Zerrin dengeleri değiştirecek! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'in eski eşi Zerrin dengeleri değiştirecek! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın merakla beklenen 64. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yılbaşı haftasında ekrana ara veren Yasak Elma'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Halit'in eski eşi Zerrin'in geri dönmesi ortalığı karıştırıyor. Leyla ise Halit'e iş birliği teklif ediyor. Nadir'le plan yapan Yıldız, Leyla ve Halit'e tuzak kuruyor. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'in eski eşi Zerrin dengeleri değiştirecek! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 2020 Ocak ayında yılbaşı sonrasında ekranlara ara verdi. Yasak Elma'nın merakla beklenen 64. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yasak Elma dizisi 64. yeni bölümüyle 13 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak.

YASAK ELMA'DA HALİT'İN ESKİ EŞİ ZERRİN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK!

Halit Argun'un eski eşi "Zerrin Taşdemir" karakterine hayat veren Nilgün Türksever dizinin yeni bölümlerinde ortalığı fena halde karıştıracak. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, Zerrin ile tanışan Ender'in "Merhaba Zerrin ben Yiğit'in annesiyim" sözleri dikkat çekiyor.

zerrin

"Halit Bey'i herkesten koruyacağım" diyen Leyla ise "Siz beni yanınızda istediğiniz sürece ben başıma gelecek her şeyle mücadele edeceğim" Halit'i etkiliyor. Diğer yandan Yıldız ise Nadir ile iş birliği yapıyor. Leyla ve Halit'e tuzak kuran Yıldız, Nadir'e planını anlatıyor. Yıldız'ın "Halit'in sizi Leyla ile sizi bir arada görmesi lazım. Mesela Leyla'nın gece "yarısı bu eve geldiğini görürse bunun bir izahı olmaz" sözleri dikkat çekiyor.

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