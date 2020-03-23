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Yasak Elma 74. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can Nergis hangi rolde oynuyor? Yasak Elma'ya Mert damga vuracak!

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2020 02:35 | Son Güncelleme

Fox TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 74. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, diziye yeni katılan Nergis'in canlandırdığı Mert karakteri tüm dengeleri değiştirecek. Yasak Elma'da kaldığı evi su basan Halit, sürpriz bir şekilde eski eşi Yıldız'ın evine kalmaya geliyor. Ancak Halit'in gelmesiyle birlikte evde ortalık karışıyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma 74. yeni bölümüyle 23 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'ya yeni katılan ünlü oyuncu Can Nergis'in canlandırdığı Mert karakteri yeni bölüme damga vuracak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma yeni bölümde Mert karakterini canlandıran Can Nergis, Kerim’in (Gökhan Alkan) üniversiteden sınıf arkadaşı ve ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Esprili ve zeki bir karakter olan Mert, Kerim’le birlikte Argun’ların hayatına girince, onun da hayatı etkilenecektir.

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar.

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Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir.

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Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

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