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Yasak Elma bombası patladı! Bu hafta başlıyor bakın kadroda kim var?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında başlayan ve kısa sürede sevilen Yasak Elma dizisi hakkında bugün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasak Elma yeni sezon çekimleri başladı mı, dizi yeni bölümleri ile ne zaman ekrana gelecek?

Yasak Elma bombası patladı! Bu hafta başlıyor bakın kadroda kim var?

Yasak Elma dizisi geçen sezona Talat Bulut hakkında set görevlisi genç bir kızın iddiaları ile skandallar arasında veda etmişti. Yapımcı yargı kararını bekleyip Talat Bulut ve dizinin geleceğine ona göre karar vereceğini söylemişti. Karar çıkınca gözler yapımcıya döndü... Yasak Elma yeni sezonda başlıyor mu?

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İşte medyaya düşen gelişmeler: Sevilen dizi Yasak Elma 12. bölümü ile birinci sezonu bitirmiş ve kadro yaz tatiline çıkmıştı. Talat Bulut'un bir dizi çalışanını taciz ettiği iddiaları ise haftalarca konuşulmuş ve ortaya atılanlar dizinin başarısının önüne geçmişti.

TALAT BULUT KARARI

Yapımcı 'taciz' krizi döneminde yargı kararını bekleyeceğini duyurmuştu. O karar geçen hafta çıktı ve soruşturma başlatan savcılık, dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için ‘takipsizlik’ kararı verdi. Bunun üzerine yapımcı Talat Bulut ile yola devam kararı aldı. Haliyle dizi yeni yayın döneminde FOX kanalında ekranlara gelmeye devam edecek.

INSTAGRAMDAN DUYURDU

Talat Bulut da dizi hayranlarının beklediği habere instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

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-Bazen ayrılıklarda,özlem duyarsınız,kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar.Özlemle Merhaba Can’lar.
Bu sızıyı azaltan @av_ahmet_avsar teşekkür ederim. @ufuksitki (Avukat)teşekkür ederim
‘’Yasak Elma’’ devam...

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BU KADRO İLE İKİNCİ SEZONA DEVAM

Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece’nin de rol aldıkları dizi, Talat Bulut ile kaldığı yerden devam edecek. Yasak Elma dizisinin çekimleri de bu hafta içinde başlıyor.

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