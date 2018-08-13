Yasak Elma bombası patladı! Bu hafta başlıyor bakın kadroda kim var?

Yasak Elma dizisi geçen sezona Talat Bulut hakkında set görevlisi genç bir kızın iddiaları ile skandallar arasında veda etmişti. Yapımcı yargı kararını bekleyip Talat Bulut ve dizinin geleceğine ona göre karar vereceğini söylemişti. Karar çıkınca gözler yapımcıya döndü... Yasak Elma yeni sezonda başlıyor mu?

İşte medyaya düşen gelişmeler: Sevilen dizi Yasak Elma 12. bölümü ile birinci sezonu bitirmiş ve kadro yaz tatiline çıkmıştı. Talat Bulut'un bir dizi çalışanını taciz ettiği iddiaları ise haftalarca konuşulmuş ve ortaya atılanlar dizinin başarısının önüne geçmişti.

TALAT BULUT KARARI

Yapımcı 'taciz' krizi döneminde yargı kararını bekleyeceğini duyurmuştu. O karar geçen hafta çıktı ve soruşturma başlatan savcılık, dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için ‘takipsizlik’ kararı verdi. Bunun üzerine yapımcı Talat Bulut ile yola devam kararı aldı. Haliyle dizi yeni yayın döneminde FOX kanalında ekranlara gelmeye devam edecek.

INSTAGRAMDAN DUYURDU

Talat Bulut da dizi hayranlarının beklediği habere instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: