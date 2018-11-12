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Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.11.2018 02:48 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 12 Kasım Pazartesi akşamı 22. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Talat Bulut ve Şevval Sam'in başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 22. yeni bölümünde, Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük şok yaşıyor. Ender ise Halit ve Yıldız'a karşı yeni bir plan yapıyor. Ender, 'Babası sen misin gerçekten?' diyerek Halit'in kafasını karıştırıyor. Diğer yandan ise uçağı düşen 'Alihan Taşdemir öldü mü yaşıyor mu?' sorusu merak konusu oluyor ! İşte Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanları.

Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 12 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 22. yeni bölümde bir yandan Yıldız'ın hamileliği, diğer yandan ise Alihan'ın bindiği uçağın düşmesi damga vuracak. Yasak Elma son bölümde, Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontroller sonucunda hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'da Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit adeta yıkılıyor. Ender ise yeni bir hamle yaparak Halit'in içine şüphe düşürüyor ve 'Babası sen misin?' diye soruyor. Diğer yandan ise Alihan Taşdemir'in özel uçağının radarda kaybolduğu ancak uçağın enkazına ulaşılamadığı bilgisi herkesi şoke ediyor. Sevdiği adam Alihan'den gelen haber Zeynep'i yıkıyor. Yasak Elma'da Alihan Taşdemir öldü mü?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma son bölümde Halit, Kemal’in Yıldız’ın eski eşi olduğunu öğreniyor ve tek cümlede ‘bitti’ diyerek kestirip attı. Halit Yıldız'a evliliğin bittiğini söyledi ve 1-2 ay aynı çatı altında kaldıktan sonra boşanacaklarını söyledi. Yıldız ise Halit'i Ender'in evinde yakaladı.

Ancak Yasak Elma 21. son bölüm finalinde ise Halit hiç beklemediği bir haberle karşılaştı. Rahatsızlanan Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıktı ve doktor Halit'e baba olacağını söyledi. Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük bir şok yaşadı.

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

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