Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 12 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 22. yeni bölümde bir yandan Yıldız'ın hamileliği, diğer yandan ise Alihan'ın bindiği uçağın düşmesi damga vuracak. Yasak Elma son bölümde, Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontroller sonucunda hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yasak Elma'da Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit adeta yıkılıyor. Ender ise yeni bir hamle yaparak Halit'in içine şüphe düşürüyor ve 'Babası sen misin?' diye soruyor. Diğer yandan ise Alihan Taşdemir'in özel uçağının radarda kaybolduğu ancak uçağın enkazına ulaşılamadığı bilgisi herkesi şoke ediyor. Sevdiği adam Alihan'den gelen haber Zeynep'i yıkıyor. Yasak Elma'da Alihan Taşdemir öldü mü?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.