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Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde, Ender'in doğumdan hemen sonra evlatlık verdiği oğlu Yiğit yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yiğit, Ender ve Kaya'nın oğlu mu? Peki Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit rolünü kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? İşte Yasak Elma 42. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 42. yeni bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma'da Ender'in herkesten sakladığı büyük sırrı açığa çıkıyor. Genç oyuncu Doğaç Yıldız, Yasak Elma'da Ender'in evlatlık verdiği oğlu Yiğit'i canlandıracak.

Yiğit yıllar sonra okuduğu bir mektupla gerçekleri öğreniyor. Peki Ender ve oğlu Yiğit buluşacak mı?

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YİĞİT'İN ORTAYA ÇIKMASI HERKESİ SARSACAK!

Diziye daha önce 'İki Aile', 'Kertenkele', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlediğimiz Doğaç Yıldız dahil oluyor. Genç oyuncu, dizide Ender'in kayıp oğlu Yiğit'i canlandıracak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.

YASAK ELMA'DA YİĞİT ROLÜNDEKİ DOĞAÇ YILDIZ KİMDİR?

Doğaç Yıldız 1991’de İstanbul’da doğdu. Doğaç Yıldız Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan’da canlandırdığı Şehzade Kasım ile adından bahsettirmeyi başardı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro mezunu olan Yıldız, İki Aile, Tatlı Hayat gibi dizilerde de rol aldı. Doğaç Yıldız’ın Çukur dizisine oynayacağına dair bazı dedikodular çıkmıştı, ancak bu gerçekleşmedi ve Doğaç Yıldız Yasak Elma dizisine katıldı.

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