Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 42. yeni bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma'da Ender'in herkesten sakladığı büyük sırrı açığa çıkıyor. Genç oyuncu Doğaç Yıldız, Yasak Elma'da Ender'in evlatlık verdiği oğlu Yiğit'i canlandıracak.

Yiğit yıllar sonra okuduğu bir mektupla gerçekleri öğreniyor. Peki Ender ve oğlu Yiğit buluşacak mı?

YİĞİT'İN ORTAYA ÇIKMASI HERKESİ SARSACAK!

Diziye daha önce 'İki Aile', 'Kertenkele', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlediğimiz Doğaç Yıldız dahil oluyor. Genç oyuncu, dizide Ender'in kayıp oğlu Yiğit'i canlandıracak.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.