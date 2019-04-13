Yasak Elma'da Ender'in sakladığı annesi kim? Yasak Elma 41. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisinin 15 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünde, Yıldız Ender'e büyük bir şok yaşatacak. Ender'in geçmişiyle ilgili sırlara ulaşmak isteyen Yıldız, Ender'in herkesten gizlediği annesine ulaşıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Elif hakkında yanlış düşündüğünün farkına varmış olsa da içi rahat değildir. Asuman, Zeynep ve Alihan’ın yeni bir sorun çıkmadan evlenmesini ister. Alihan’ın yaptıkları Asuman ve Yıldız’ı şüphelendirir. İkisinin şüphesi Zeynep’e sıçrar. Ender’in Kaya’yla olan yakınlaşması Ender’in geçmişle yüzleşmesine neden olur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde, Dündar kendisini düğünde terk eden Zeynep'e büyük bir ders vermeye karar verdi. Dündar’ın Zeynep’i kaçırması herkesi alarma geçirdi. Dündar'ın tehdit etmesiyle Zeynep zorla Dündar'la evlenmek zorunda kaldı. Ancak Zeynep'in kaybolması Alihan ve Halit'i harekete geçirdi.

Kaya, Erim’le ilgili şüphelerinin peşinden gitti. Kaya'nın Erim'le yakınlık kurması Ender'i çileden çıkarttı. Ender kendini kaybederek ‘Hayatımı mahvettim’ diyerek Kaya'ya saldırdı. Kaya ise gerçeği öğrenmek istediğini söyleyerek 'Erim benim oğlum mu?' diye sordu. Kaya son duyduklarından ve Ender’in halinden artık Erim konusunda emin oluyor.

Alihan bu işi kökten çözmek için harekete geçer. Ender Kaya’dan kaçmaya ve kurmaya çalışırken ona yakınlaştığını fark eder. Kaya’nın Erim’le yakınlık kurması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Asuman’la birlikte Mustafa’dan kurtulmanın yollarını arar.



