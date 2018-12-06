Yasak Elma'da Ender ve Alihan evliliğinden sonra Halit'e bir darbe daha! Yasak Elma 26. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma'nın son bölüm finalinde Alihan, Zeynep'e evlilik teklif ettiği sırada gelen Ender, Alihan'la evlendiklerini açıklamıştı. Yeni bölümde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkesi şoke ediyor. Ender ve Alihan, Halit'in şirketteki gücünü bitirmek için hamle yaparken, Zerrin ise babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıklıyor. Yasak Elma 26. yeni bölüm 2. fragmanında ise Halit ve Ender arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Diğer yandan Halit'in eşi Yıldız ise kocasını eski şöförü Kemal'le aldatıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 25. son bölümüyle 3 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Alihan'ın Halit'e duyduğu öfkeyi fırsata çeviren Ender, Alihan'a evlilik teklifi yaptı. Halit'ten intikam almak isteyen Alihan ise sevdiği kadın Zeynep'i yıkmak pahasına Ender'le evlenmeyi kabul etti.