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Yasak Elma'da Ender ve Alihan evliliğinden sonra Halit'e bir darbe daha! Yasak Elma 26. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2018 19:59 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Alihan ve Ender'in evliliği ortalığı karıştırıyor. Halit, Ender ve Alihan'ın evliliği sonrası çılgına dönerken, şirkette de yeni hamleler yapıyor. Halit Alihan'a 'Bana açtığın savaşı kazanmam imkansız' diyor. Yıldız ise Halit'i Kemal'le aldatıyor. İşte Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanları.

Yasak Elma'da Ender ve Alihan evliliğinden sonra Halit'e bir darbe daha! Yasak Elma 26. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma'nın son bölüm finalinde Alihan, Zeynep'e evlilik teklif ettiği sırada gelen Ender, Alihan'la evlendiklerini açıklamıştı. Yeni bölümde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkesi şoke ediyor. Ender ve Alihan, Halit'in şirketteki gücünü bitirmek için hamle yaparken, Zerrin ise babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıklıyor. Yasak Elma 26. yeni bölüm 2. fragmanında ise Halit ve Ender arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Diğer yandan Halit'in eşi Yıldız ise kocasını eski şöförü Kemal'le aldatıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 25. son bölümüyle 3 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Alihan'ın Halit'e duyduğu öfkeyi fırsata çeviren Ender, Alihan'a evlilik teklifi yaptı. Halit'ten intikam almak isteyen Alihan ise sevdiği kadın Zeynep'i yıkmak pahasına Ender'le evlenmeyi kabul etti.

ENDER VE ALİHAN'A HALİT'TEN BÜYÜK ŞOK!
Yasak Elma'nın 26. yeni bölümüne Alihan ve Ender'in evlilikleri damga vuracak. Alihan ve Ender yeni bölümde evleniyor. Ender'in evlilik cüzdanını gösterdiği Zeynep ise büyük bir şok yaşıyor. Ender yeni eşi Alihan'la herkese birlikte Halit'e savaş açıyor. Şirketin yönetim kurulu toplantısında Alihan ve Ender ikilisi sermaye arttırımı yapmak istiyor. Ancak Zerrin babasından kalan hisselerin kontrolünü Alihan'dan alarak Halit'e devrettiğini açıklıyor. Bu hamle karşısında Ender'in planları suya düşüyor. Halit ise şirketin yeni eş başkanını açıklayınca, Ender ve Alihan ikinci bir şok daha yaşıyor.

Ender yaptığı teklifin cevabını beklerken, Alihan ile Zeynep’in ilişkisi Alihan’ın dengesizlikleri yüzünden zora girer. Zeynep ise Alihan’dan ümidini kesmemiştir ve ona bir sürpriz hazırlamaya karar verir.
Yıldız, mücevherlerin sahte çıkmasıyla birlikte yine büyük bir sorunun içine düşmüştür ve bu sefer onu kurtaracak kişi Kemal’den başkası değildir.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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