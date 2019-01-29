TREND

Yasak Elma'da Ender, Yıldız'ı tuzağına düşürüyor! Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 29.01.2019 01:44 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 30. son bölümde Yıldız ve Ender sürpriz bir şekilde iş birliği yaptı. Yasak Elma 31. yeni bölümde ise, Ender, Zehra ile Kemal'in evliliğini engellemek için Yıldız'la yaptığı planı devreye sokuyor. Ancak Yıldız, Ender'in tuzağına düşüyor. Peki Yasak Elma'da Ender'in Halit, Yıldız ve Kemal'e karşı olan yeni planı ne? Ender ne yapacak? İşte Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 28 Ocak Pazartesi akşamı 30. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da Yıldız kendisini takip ettiren ve Kemal'le buluşmasının fotoğraflarını gören eşi Halit'i ikna etmeyi başardı. Ancak Yıldız bu defa da Ender'le işbirliği yaptı. Başrollerini Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un paylaştığı Yasak Elma'nın 31. yeni bölümünde ise Ender sinsi planını devreye sokuyor. Yıldız'ı da kendi tuzağına düşüren Ender, Halit ve Kemal'e karşı yeni bir cephe açıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kemal'i sevmesine rağmen ondan korktuğunu söyleyerek Halit'le devam etmek istiyor. Kemal, Halit'in onu takip ettirmesinden dolayı Zehra ile olan ilişkisine ara veriyor. Aslında planı yine çok başka.Alihan, Ender'den özür diliyor ve Zeynep de bu anlara tanıklık ediyor. İki aşık arasındaki uçurum gittikçe büyüyor.

Alihan’ı Ender’in kapısında gören Zeynep, Alihan’dan tamamen ümidini keser. Alihan ise geçmişin intikamı ve Zeynep arasında sıkışıp kalmıştır. Zehra ve Kemal’in evliliğinin ertelenmesi Halit’in işine gelmez ve evlenmeleri konusunda baskı yapar. Halit kendi için bu evliliğin olmasını isterken, Yıldız engellemek için elinden geleni yapar. Yıldız, kendisi gibi Zehra ve Kemal evliliğini istemeyen sürpriz bir ismin varlığını öğrenince şaşıracaktır.


PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
Sıfır Bir hayranlarına müjdeli haber geldi!Sıfır Bir hayranlarına müjdeli haber geldi!
Glass zirveye demirlediGlass zirveye demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı yasak elma

En Çok Okunan Trend Haberler

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Dev marka duyurdu: Türkiye'de dizel satışını durduruyoruz

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da hayranlarına 6. sezon müjdesi!

Sıfır Bir hayranlarına müjdeli haber geldi!

Glass zirveye demirledi

Glass zirveye demirledi

"Misafir" Books at Berlinale programına seçildi

"Misafir" Books at Berlinale programına seçildi

Türk sinemasının fenomen sahnesine 'New York dokunuşu'

Türk sinemasının fenomen sahnesine 'New York dokunuşu'

Müge Anlı’da bomba bir hikaye daha: Karısını küçük kardeşiyle...

Yok artık! Karısını küçük kardeşiyle...

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.