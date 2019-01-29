Yasak Elma'da Ender, Yıldız'ı tuzağına düşürüyor! Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 28 Ocak Pazartesi akşamı 30. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da Yıldız kendisini takip ettiren ve Kemal'le buluşmasının fotoğraflarını gören eşi Halit'i ikna etmeyi başardı. Ancak Yıldız bu defa da Ender'le işbirliği yaptı. Başrollerini Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut'un paylaştığı Yasak Elma'nın 31. yeni bölümünde ise Ender sinsi planını devreye sokuyor. Yıldız'ı da kendi tuzağına düşüren Ender, Halit ve Kemal'e karşı yeni bir cephe açıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kemal'i sevmesine rağmen ondan korktuğunu söyleyerek Halit'le devam etmek istiyor. Kemal, Halit'in onu takip ettirmesinden dolayı Zehra ile olan ilişkisine ara veriyor. Aslında planı yine çok başka.Alihan, Ender'den özür diliyor ve Zeynep de bu anlara tanıklık ediyor. İki aşık arasındaki uçurum gittikçe büyüyor.

Alihan’ı Ender’in kapısında gören Zeynep, Alihan’dan tamamen ümidini keser. Alihan ise geçmişin intikamı ve Zeynep arasında sıkışıp kalmıştır. Zehra ve Kemal’in evliliğinin ertelenmesi Halit’in işine gelmez ve evlenmeleri konusunda baskı yapar. Halit kendi için bu evliliğin olmasını isterken, Yıldız engellemek için elinden geleni yapar. Yıldız, kendisi gibi Zehra ve Kemal evliliğini istemeyen sürpriz bir ismin varlığını öğrenince şaşıracaktır.



