Yasak Elma'da flaş gelişme! Sevda Erginci ve Onur Tuna ayrılıyor mu?

Fox TV'nin her Pazartesi ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde izleyiciyi isyan ettiren bir karar alındı. Yapım ekibi, dizinin en beğenilen 2 başrol oyuncusuyla hikayelerinin bittiği gerekçesiyle yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılıklar, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 46. bölümünde meydana gelecek.

Yasak Elma'da Zeynep ve Alihan karakterine hayat veren Sevda Erginci ve Onur Tuna, önümüzdeki hafta rollerine veda ediyor.

Ayrıca diziye yeni katılan Nesrin Cavadzade ve Ege Kökenli'nin, ikiliyi unutturması planlanıyor. Sevilen dizi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümüyle sezon finali yapacak. (Medyatava)



