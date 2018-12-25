Yasak Elma'da Kemal ve Zehra evlendi mi? Yasak Elma 28. son bölüm izle!

vYasak Elma dizisi son bölümü ile 24 Aralık Pazartesi akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Halit ile ayrılmaya karar veren Yıldız, yasak aşkı Kemal'e geldiğinde büyük şok yaşadı. Kemal kapıyı açtığında Yıldız, içeride Halit ve kızı Zehra'yı gördü. Nikah masasında oturan Zehra Kemal'le mi evleniyor?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız eve döndüğünde Halit’e son bir şans vererek onun düzelmesini bekler. Halit’in onu anlamayışı ve ilişkileri için çabalamaması Yıldız’ı radikal bir karar almaya iter. Şirketteki yılbaşı partisine gelen sürpriz konuk Alihan’ı rahatsız eder. Zeynep ise Alihan’ın uyarılarını dinlemeyecektir. Ender ise Taşdemir olmanın keyfini sürerken Alihan ve Halit’in arasındaki gerginliğin nedenini araştırmak ister.



