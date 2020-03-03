Yasak Elma'da Yıldız'a yeni sevgili! Gökhan Alkan Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

Pazartesi günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna yıldız bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Gökhan Alkan çok yakında dahil olacağı dizide Kerim karakterine hayat verecek.

Kerim, yurt dışından gelen yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olarak izleyici karşısına çıkacak. Tesadüfen yolları kesişecek olan Yıldız (Eda Ece) ve Kerim’in (Gökhan Alkan) hayatı eskisi gibi olmayacak.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 9 Mart Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

