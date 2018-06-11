MAGAZİN

Yasak Elma dizisi bitecek mi? Talat Bulut'un taciz skandalı gündemde

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

FOX TV'deki 'Yasak Elma'nın 'Halit'i Talat Bulut'un, 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek'i sette taciz ettiği söylenmişti. Talat Bulut Yasak Elma'dan ayrılacak mı?

Yasak Elma dizisi bitecek mi? Talat Bulut'un taciz skandalı gündemde

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında hem genç kadın hem de Talat Bulut birbirlerini suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Konu yargıya da taşındı. Şimdi merak edilen ise Yasak Elma dizisinin en olacağı, eğer dizi devam edecekse Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'a ne olacağı.

Konuya köşesinde yer veren Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu neler olacağını yazdı. İşte Sina Koloğlu'nun yazısı:

''YARGININ KARARINI BEKLİYORUZ''

"Yasak Elma'da, Talat Bulut krizi yaşandı. Kendisine cinsel taciz suçlaması var. Konu yargıya gidiyor. Çok şey yazıldı. Ben de olayın son durumunu, Fatih Aksoy'a (Med Yapım/Yapımcı) sordum. Aksoy, ''Yargı karar verecek, biz de ona göre bir karar alacağız'' dedi. Dizi, sezon finali yapıyor ve tatile çıkıyor.

Talat Bulut, bugün için Fatih Aksoy'a gideceğini söylemişti. Sordum, ''Hayır, yok öyle bir şey'' yanıtını verdi. Peki, ''Bulut olmadan bir B planı var mı?'' diye sordum. Şu an düşünmediklerini söyledi yapımcı...''

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntülerHazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler
Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladıParis Hilton ve Türk modeller podyumu salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma Talat Bulut talat bulut taciz

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yargı neye karar vercek acaba el izi mi arayacaklar yargının işi başından aşkın sizin ucuz olaylarınıza oyalamayın adamları
ateş olmayan yerden duman çıkmaz. böyle şeyler insanın kendisine olduğu özgüvenden kaynaklanıyor.. herkesin sahibi sanıyor. ama her kuşun etide yenmiyor malesef.
Diğer Haberler
Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Paris Hilton ve Türk modeller podyumu salladı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Boğaz'da romantik tur

Boğaz'da romantik tur

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.