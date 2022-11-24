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  4. Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Özür bekliyoruz

Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Özür bekliyoruz

24.11.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın son bölümüne doktor ile hemşire arasındaki diyalog damga vurdu. Hastanede geçen bir sahne sırasında doktorun, hemşireden 2 çay istemesi sağlık çalışanlarını kızdırdı. Twitter'da gündem olan sahne için, #YasakElmaÖzürDile etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Özür bekliyoruz

Fox'ta 6 sezondur yayında olan, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

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HEMŞİRE SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin?" ifadeleri, hemşireleri kızdırdı.

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İzleyiciler, sosyal medyada gündem olan sahne için senaristlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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Twitter'da açılan hasthag'e binlerce paylaşım yapıldı. Dizideki sahne için "Hemşireler sizin çaycınız ya da bekçiniz değil" ve "Senaristler özür dilemeli" yorumları yapıldı.

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