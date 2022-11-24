Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Özür bekliyoruz

Fox'ta 6 sezondur yayında olan, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

HEMŞİRE SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Hastanede çekilen sahne sırasında doktorun gelen misafiri karşılaması sırasında hemşireye yönelerek, "Yeşim Hemşire, bize iki çay getirir misin?" ifadeleri, hemşireleri kızdırdı.

İzleyiciler, sosyal medyada gündem olan sahne için senaristlerin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Twitter'da açılan hasthag'e binlerce paylaşım yapıldı. Dizideki sahne için "Hemşireler sizin çaycınız ya da bekçiniz değil" ve "Senaristler özür dilemeli" yorumları yapıldı.