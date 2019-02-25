Yasak Elma dizisine yeni transfer! Dündar'ın kardeşi Dila'yı kim oynuyor?

Usta oyuncu Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve Şafak Pekdemir gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine geçen haftalarda Dündar rolüyle Erdem Kaynarca katılmış ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Dündar’ın Sevda Erginci’nin hayat verdiği Zeynep’e aşık olması dizideki dengeleri değiştirmişti.

BELİNAY SANDIKÇI YASAK ELMA'DA

‘Yasak Elma’nın ekibine son olarak Dündar’ın kardeşi Dila karakteri de katılacak. Dizinin 36. bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Dila’yı genç yıldız Belinay Sandıkçı oynayacak.



