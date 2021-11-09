Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece önce paylaştı, sonra sildi! ''Kocam ve sevgilisi!''

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'daki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Eda Ece, asansörde kaldı. Ece, dizide kocasını canlandıran Berk Oktay ve kocasının sevgilisi Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz ile poz vererek ''Kocam ve sevgilisi. Bunlarla asansörde kaldım. Yazıklar olsun'' notunu düştü. Eda Ece'nin, dün akşam saatlerinde Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafı, sonradan silmesi ise dikkat çekti.

Eda Ece, Yasak Elma dizisinde, Kumru ve Çağatay'ın ihanetiyle sarsıldığı anlarda sergilediği oyunculuğuyla, büyük takdir toplamıştı.

Yıldız, Kumru ve Çağatay'ı herkesin önünde rezil ederek, Sadakatsiz dizisindeki Asya karakterinin intikam sahnesini akıllara getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e röportaj veren Eda Ece, sektörde asla çalışmak istemeyeceği insan tiplerini şu sözlerle anlatmıştı:

İnsanlık seviyesi diye bir şey vardır. Ben 'Oyuncu, oyuncudur, her şeyi yapar. Bütün set ekibi onun kahrını çekmelidir. Hatta yönetmeni bile dövse oyuncudur' durumundan nefret ediyorum. Sen önce insan ol, sonra ne oluyorsan ol. Öyle insanların tolere edilmesini asla kabul etmiyorum.



