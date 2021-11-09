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Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece önce paylaştı, sonra sildi! ''Kocam ve sevgilisi!''

09.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız Argun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece, rol arkadaşları Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay ile asansörde kaldığı anları, takipçileriyle paylaştı. Ece'nin, sonradan paylaşımını silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece önce paylaştı, sonra sildi! ''Kocam ve sevgilisi!''

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'daki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Eda Ece, asansörde kaldı. Ece, dizide kocasını canlandıran Berk Oktay ve kocasının sevgilisi Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz ile poz vererek ''Kocam ve sevgilisi. Bunlarla asansörde kaldım. Yazıklar olsun'' notunu düştü. Eda Ece'nin, dün akşam saatlerinde Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafı, sonradan silmesi ise dikkat çekti.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece asansörde kaldı! ''Yazıklar olsun!''

Eda Ece, Yasak Elma dizisinde, Kumru ve Çağatay'ın ihanetiyle sarsıldığı anlarda sergilediği oyunculuğuyla, büyük takdir toplamıştı.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece asansörde kaldı! ''Yazıklar olsun!''

Yıldız, Kumru ve Çağatay'ı herkesin önünde rezil ederek, Sadakatsiz dizisindeki Asya karakterinin intikam sahnesini akıllara getirmişti.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece asansörde kaldı! ''Yazıklar olsun!''

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece asansörde kaldı! ''Yazıklar olsun!''

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'e röportaj veren Eda Ece, sektörde asla çalışmak istemeyeceği insan tiplerini şu sözlerle anlatmıştı:

İnsanlık seviyesi diye bir şey vardır. Ben 'Oyuncu, oyuncudur, her şeyi yapar. Bütün set ekibi onun kahrını çekmelidir. Hatta yönetmeni bile dövse oyuncudur' durumundan nefret ediyorum. Sen önce insan ol, sonra ne oluyorsan ol. Öyle insanların tolere edilmesini asla kabul etmiyorum.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece asansörde kaldı! ''Yazıklar olsun!''


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
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