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'Yasak Elma' hakkında bomba iddia! Bitiyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 08.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Taciz iddiaları ile geçtiğimiz sezon sürekli gündemde olan FOX'nin Yasak Elma dizisi için Milliyet yazarı Sina Koloğlu çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

'Yasak Elma' hakkında bomba iddia! Bitiyor mu?

Oyuncular ve ekibin yorulduğunu tahmin ettiğini söyleyen Koloğlu, "Tahminim, ‘Yasak Elma’ için bu sezon son olur. Bütün yaz, taciz haberleriyle geçti. Sonrasında yeni sezon başladı, bu sefer, sosyal medya üzerinden yazışmalar gündeme geldi. Anlayacağınız, oyuncular ve ekip yoruldu. Bakıyorum gidişata, ‘biz bu sene bitirelim’ der gibi..." ifadelerini kullandı.

İşte Sina Koloğlu'nun yazısından ilgili bölüm:

PAZARTESİ TESADÜFÜ!

İki dizi, aynı senaristin elinden çıkıyor; ‘Bir Umut Yeter’ ve ‘Yasak Elma’... Yapımda Melis Civelek’in imzası var. Ortak yönleri, benzer entrika haritası sunmaları. ‘Yasak Elma’nın oyunculuğu, ‘Bir Umut Yeter’e göre daha başarılı. Bir müddet ‘Bir Umut Yeter’de kaldık. Ev ahalisi, “Konu sürükleyici, oyuncular iyi değil” dedi. Fakat bu dizi, final yapacak. ‘Yasak Elma’yı geçtiğimiz sezon ev ahalisi epey izliyordu. Halit Argun karakterinde vücut bulan Talat Bulut’la ilgili çıkan ‘taciz’ haberleri mi etkilemişti ev ahalisini? Çünkü bu sezon ilgilenmiyorlar. Sordum, “Yok, Ender eve dönünce büyüsü bozuldu, ondan olsa gerek” dediler.

SON SEZONU OLUR

Tahminim, ‘Yasak Elma’ için bu sezon son olur. Bütün yaz, taciz haberleriyle geçti. Sonrasında yeni sezon başladı, bu sefer, sosyal medya üzerinden yazışmalar gündeme geldi. Anlayacağınız, oyuncular ve ekip yoruldu. Bakıyorum gidişata, ‘biz bu sene bitirelim’ der gibi...

BUZLAMA, BİR YAŞAM BİÇİMİ

Dizide, Alihan’ın ablası, Hira’yla bir yerde buluşur. Mekanımız arkada dev bir içki seti olan cafe-pub tarzı bir yer. Boydan boya buzlu... Yani ne diyeyim ben bu duruma? “Niye orada çekim yapıyorunuz?” desem, ‘sansürcü’ olacağım. “Neden buzluyorsunuz?” diye sorsam, “İçkiyi göstersinler de gençlere kötü örnek mi olsunlar?” diye mahalle baskısı üzerime gelecek. Durum, “Bugünleri de gördük” dedirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
yasak elma fox tv Sina Koloğlu

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