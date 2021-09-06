Yasak Elma için değişti! Biran Damla Yılmaz'ın yeni imajı

"Baraj" dizisiyle beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz Yasak Elma'ya transfer oldu. Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

Yasak Elma dizisinde Kumru karakteriyle yer alacak olan Yılmaz yeni dizisi için imajını tamamen değiştirdi.

Güzel oyuncu yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti. Biran Damla Yılmaz'ın hayranları güzel oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan'la (Murat Aygen) olan ilişkisiyle de "Yasak Elma"ya ayrı bir soluk getirecek. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin ilk 2 bölümü iç içe çekiliyor. Dizinin ilk bölümünün 13 Eylül'de seyirciyle buluşması planlanıyor.

