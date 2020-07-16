Yasak Elma ne zaman başlayacak? Şevvam Sam “Yasak Elma” setinden müjdeyi verdi

Med Yapım imzalı Fox TV’de yayınlanan ve başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ile Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin çekimleri başladı. Sevenlerinin “Yasak Elma ne zaman başlayacak, Yasak Elma yeni sezon ne zaman?” sorularına güzel yıldız Şevval Sam setten paylaştığı bir kareyle cevap verdi.

Endo-Yıldız Entrikalarıyla Dönüyor



Yasak Elma dizisinin güçlü kadınlarından biri Ender Ekinci karakterine hayat veren güzel oyuncu Şevval Sam çekimlerin başladığını duyurdu. Daha önceki röportajlarında 20 Temmuz’da çekimlere başlayacaklarını söyleyen Şevval Sam ve Yasak Elma ekibi tarihi öne çekme kararı aldı. Bir an önce Ender Ekinci-Yıldız Yılmaz ittifakına kavuşmak isteyen hayranları için Şevval Sam setten bir kare paylaştı. Fotoğrafın altına Şevval Sam “Evet Yasak Elma 4. Sezonu çekmeye başladı. Yasak Elma setinden hepinize günaydın” notunu düştü.

Yasak Elma Yeni Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin çekimlerine başlamasına rağmen Eylül ayında yayın hayatına başlayacağı düşünülüyor. Oyuncular ve set çalışanları yaz ayı boyunca da stok bölümleri çekmek için çalışmayı sürdürecek. Yasak Elma 75. bölüm fragmanı henüz yayınlandı ve seyircilerin meraklı bekleyişi sürüyor.