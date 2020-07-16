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Yasak Elma ne zaman başlayacak? Şevvam Sam “Yasak Elma” setinden müjdeyi verdi

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Fox TV’nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Yasak Elma seyircisiyle buluşmak için hazırlıklarını yapıyor. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi stok bölümleriyle izleyicisini gülümsetmeyi başardı. 24 Mart tarihinde Yasak Elma dizisi 74. Bölümüyle ara verdiği yayın hayatına dönüş yapacak. Dizinin çekim tarihini ise Şevval Sam sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Yasak Elma ne zaman başlayacak? Şevvam Sam “Yasak Elma” setinden müjdeyi verdi

Med Yapım imzalı Fox TV’de yayınlanan ve başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ile Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin çekimleri başladı. Sevenlerinin “Yasak Elma ne zaman başlayacak, Yasak Elma yeni sezon ne zaman?” sorularına güzel yıldız Şevval Sam setten paylaştığı bir kareyle cevap verdi.

Endo-Yıldız Entrikalarıyla Dönüyor

şevval sam
Yasak Elma dizisinin güçlü kadınlarından biri Ender Ekinci karakterine hayat veren güzel oyuncu Şevval Sam çekimlerin başladığını duyurdu. Daha önceki röportajlarında 20 Temmuz’da çekimlere başlayacaklarını söyleyen Şevval Sam ve Yasak Elma ekibi tarihi öne çekme kararı aldı. Bir an önce Ender Ekinci-Yıldız Yılmaz ittifakına kavuşmak isteyen hayranları için Şevval Sam setten bir kare paylaştı. Fotoğrafın altına Şevval Sam “Evet Yasak Elma 4. Sezonu çekmeye başladı. Yasak Elma setinden hepinize günaydın” notunu düştü.

Yasak Elma Yeni Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin çekimlerine başlamasına rağmen Eylül ayında yayın hayatına başlayacağı düşünülüyor. Oyuncular ve set çalışanları yaz ayı boyunca da stok bölümleri çekmek için çalışmayı sürdürecek. Yasak Elma 75. bölüm fragmanı henüz yayınlandı ve seyircilerin meraklı bekleyişi sürüyor.

Yasak Elma Dizisinin Son Bölümünde Neler Olmuştu?

Yıldız ve Kerim’in bir sürü tesadüf sonucunda yolları sürekli olarak kesişir. Yıldız Kerim’in CEO olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığa uğrar. Üstelik onu Şahika’nın işe almış olması Yıldız’ı iyice sinirlendirir. “Şahika’nın dostu düşmanımdır” felsefesinde hareket eden Yıldız, Kerim’den köşe bucak kaçar. Ender Şahika’nın planını çöze ancak Şahika’nın yaptığı teklif yeni bir ortaklığa zemin hazırlar. Halit Argun ise Yıldız’ı kazanmak için yeni yollar denemeye çalışır. Yıldız’ın kafası Halit’i göremeyecek derece çok karışmıştır.

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