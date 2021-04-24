Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

Koronavirüsü atlattığını söyleyen Şevval Sam, “Ben de Covid-19’a yakalanmış ve hastalığı atlatmışım. Hiç farkında değilim. Allah’tan kimseye bulaştırmamışım. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı” açıklamasıyla gündeme geldi.

SEVGİLİSİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Öte yandan Şevval Sam'ın özel hayatıyla ilgili çok fazla bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında eski futbolcu Metin Tekin ile evli kalmıştı. Sam'ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu bulunuyor.

