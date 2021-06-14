Yasak Elma'nın etkisinden hala çıkamadı! Nesrin Cavadzade'den şaşırtan kalça paylaşımı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki iddialı paylaşımları sayesinde bir fenomene dönüştü. Yıllarca gözden uzakta bir hayat süren ve çok izlenen projelerde yer almamayı seçen oyuncu, birkaç yıldır bu seçimlerini tamamen değiştirdi. Özel hayatını hala göz önünde yaşamasa da sosyal medyayı iddialı paylaşımlarıyla sallamaya başladı. Sağlam gişe yapan filmler ve çok izlenen diziler sayesinde de herkesin tanıdığı birine dönüştü. Özellikle de ilgiyle izlenen dizi "Yasak Elma"da oynadığı Şahika karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kurmayı başardı. Sevilen oyuncu, dizinin entrikalar kraliçesi ve "yılanı" Şahika'yı vazgeçilmez bir karaktere dönüştürmüş gibi görünüyordu.

Ama bütün karakterleri teker teker diziden gönderen "Yasak Elma" senaristleri ona da acımadı. Şahika sezon finaline kısa bir süre kala diziye veda etti. Ünlü oyuncunun yaşanan bir gerginlik yüzünden diziden ayrıldığı söylendi. Uzun süre de morali bozuk bir şekilde görüntülendi. Ama "Yasak Elma"daki arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatil onu tekrar eski haline döndürdü.