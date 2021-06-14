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Yasak Elma'nın etkisinden hala çıkamadı! Nesrin Cavadzade'den şaşırtan kalça paylaşımı

14.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına hiç ara vermiyor. Son "kalça" paylaşımı ise hala "Yasak Elma"da oynadığı Şahika'dan izler taşıdığını gösterdi.

Yasak Elma'nın etkisinden hala çıkamadı! Nesrin Cavadzade'den şaşırtan kalça paylaşımı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki iddialı paylaşımları sayesinde bir fenomene dönüştü. Yıllarca gözden uzakta bir hayat süren ve çok izlenen projelerde yer almamayı seçen oyuncu, birkaç yıldır bu seçimlerini tamamen değiştirdi. Özel hayatını hala göz önünde yaşamasa da sosyal medyayı iddialı paylaşımlarıyla sallamaya başladı. Sağlam gişe yapan filmler ve çok izlenen diziler sayesinde de herkesin tanıdığı birine dönüştü. Özellikle de ilgiyle izlenen dizi "Yasak Elma"da oynadığı Şahika karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kurmayı başardı. Sevilen oyuncu, dizinin entrikalar kraliçesi ve "yılanı" Şahika'yı vazgeçilmez bir karaktere dönüştürmüş gibi görünüyordu.

Nesrin Cavadzade

Ama bütün karakterleri teker teker diziden gönderen "Yasak Elma" senaristleri ona da acımadı. Şahika sezon finaline kısa bir süre kala diziye veda etti. Ünlü oyuncunun yaşanan bir gerginlik yüzünden diziden ayrıldığı söylendi. Uzun süre de morali bozuk bir şekilde görüntülendi. Ama "Yasak Elma"daki arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatil onu tekrar eski haline döndürdü.

"Salla kalça"

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımları Şahika'dan hala izler taşıdığını gösterdi. "Niyetin çat çat çatlatmaksa. İnadına pat pat salla kalça." notuyla Edis'in "Martılar" şarkısını alıntılaması takipçilerini mest etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Azerbeycanda 20 manat bile degeri olmayanlar burada en tepede ne güzel memleket

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