Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece tatilde!

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece sezonu Bordum'da açtı. Ünlü oyuncu, önceki gün kaldığı Casa Costa Otel’in iskelesinde, minderlere uzanıp saatlerce güneşlendi.

Bronzlaşmak için neredeyse tam gün güneşin altında kalan Ece, zaman zaman iz yapmaması için bikinisinin askısını indirdi.

Oyuncu Eda Ece taciz iddialarıyla gündeme gelen başrol arkadaşı Talat Bulut'la ilgili taciz iddiaları hakkında "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır" ifadelerini kullanmıştı.



