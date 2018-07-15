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Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece tatilde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Son dönemde taciz skandalıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, tatil için Bodrum’a gitti

Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece tatilde!

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece sezonu Bordum'da açtı. Ünlü oyuncu, önceki gün kaldığı Casa Costa Otel’in iskelesinde, minderlere uzanıp saatlerce güneşlendi.

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Bronzlaşmak için neredeyse tam gün güneşin altında kalan Ece, zaman zaman iz yapmaması için bikinisinin askısını indirdi.

Oyuncu Eda Ece taciz iddialarıyla gündeme gelen başrol arkadaşı Talat Bulut'la ilgili taciz iddiaları hakkında "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır" ifadelerini kullanmıştı.


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yasak elma Eda Ece

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