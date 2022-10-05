Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü dizi Dr. Death'ten gelen oyunculuk teklifini reddettiğini duyuran Biran Damla Yılmaz, bu defa spor sütyenli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Biran Damla Yılmaz'ın göğüs dekolteli paylaşımına ''Her geçen gün daha çekici oluyor'' ve ''Kendine has bir güzelliğin var'' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Biran Damla Yılmaz'ın yorum yağan paylaşımı:
Biran Damla Yılmaz, Amerikan suç dizisi Dr. Death'ten gelen teklifi Yasak Elma'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek reddetmişti.
25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, konservatuvar eğitiminin ardından Çılgın Dersane 4: Ada filmi ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınırlığını arttıran güzel oyuncu, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Mucize 2: Aşk filmindeki performansıyla büyük ses getirdi.
Baraj ve Canevim gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Yasak Elma dizisinde 'Kumru' karakterine hayat veriyor.
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