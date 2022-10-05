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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

05.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Kumru karakteriyle gündeme oturan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, spor sütyenli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Biran Damla Yılmaz'ı övmeye doyamadı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü dizi Dr. Death'ten gelen oyunculuk teklifini reddettiğini duyuran Biran Damla Yılmaz, bu defa spor sütyenli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Biran Damla Yılmaz'ın göğüs dekolteli paylaşımına ''Her geçen gün daha çekici oluyor'' ve ''Kendine has bir güzelliğin var'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Biran Damla Yılmaz'ın yorum yağan paylaşımı:

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Biran Damla Yılmaz, Amerikan suç dizisi Dr. Death'ten gelen teklifi Yasak Elma'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek reddetmişti.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

25 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, konservatuvar eğitiminin ardından Çılgın Dersane 4: Ada filmi ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınırlığını arttıran güzel oyuncu, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Mucize 2: Aşk filmindeki performansıyla büyük ses getirdi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'

Baraj ve Canevim gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Yasak Elma dizisinde 'Kumru' karakterine hayat veriyor.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın sütyenli pozuna beğeni yağdı! 'Daha çekici'


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