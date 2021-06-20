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  4. Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar tatile çıktı! Bikinili tekne pozuna beğeni topladı

Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar tatile çıktı! Bikinili tekne pozuna beğeni topladı

20.06.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar yaşadığı zor günlerin ardından yaz tatiline çıktı. Ayşegül Çınar çıktığı tatilden bikinili pozunu paylaştı.

Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar tatile çıktı! Bikinili tekne pozuna beğeni topladı

Yasak Elma dizisinde Lila karakterine can verdikten sonra diziden ayrılan ve geçtiğimiz aylarda sansasyonel bir olayla gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar, kötü günleri geride bıraktı.

Ayşegül Çınar, arabasında uyuşturucu yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Çınar, uyuşturucuyu kendisinden intikam almak isteyen erkek arkadaşının bıraktığını ifade etmiş ve serbest kalmıştı.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Yaz tatiline çıkan Ayşegül Çınar, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Güzel oyuncu son olarak tekne üzerinden verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Fit görüntüsü ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Çınar'ın fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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