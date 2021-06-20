Yasak Elma'nın Lila'sı Ayşegül Çınar tatile çıktı! Bikinili tekne pozuna beğeni topladı

Yasak Elma dizisinde Lila karakterine can verdikten sonra diziden ayrılan ve geçtiğimiz aylarda sansasyonel bir olayla gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar, kötü günleri geride bıraktı.
Ayşegül Çınar, arabasında uyuşturucu yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Çınar, uyuşturucuyu kendisinden intikam almak isteyen erkek arkadaşının bıraktığını ifade etmiş ve serbest kalmıştı.
Yaz tatiline çıkan Ayşegül Çınar, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Güzel oyuncu son olarak tekne üzerinden verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Fit görüntüsü ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Çınar'ın fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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