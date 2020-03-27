Yasak Elma'nın yapımcısından Serenay Sarıkaya açıklaması

Sosyal medyada bir instagram hesabından yayınlanan Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma'ya katılacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre yeni sezonda başrol oyuncularından biri ayrılacak ve yerine de Sarıkaya gelecekti. Ancak bu iddialar yapımcı tarafından yalanlandı.

Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy tv100'e şu açıklamayı yaptı:

"Serenay Sarıkaya ile her zaman çalışmak isteriz ama biri bunu uydurmuş. Yasak Elma'ya yeni bir kadın karakter katılmıyor. Bir deli bir kuyuya taş atmış durumu... "

