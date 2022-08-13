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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den basketbolcu sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! "3 yıl geçmiş..."

13.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Dizinini sezon finali sonrası tatiline devam eden oyuncu, basketbolcu sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den basketbolcu sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! "3 yıl geçmiş..."

Ekranlarda beş sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çokça konuşuluyor. Ece son olarak basketbolcu sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

YASAK ELMA'NIN YILDIZ'INDAN AŞK DOLU PAYLAŞIM!

Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

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"3 YIL GEÇMİŞ, HELLO 4"

"3 yıl geçmiş, hello 4" ifadesini kullanan oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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"GAZA GELİRSEK EVLENİRİZ" DEMİŞTİ

Ece, geçtiğimiz günlerde evlilik hakkında konuşmuş ve "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece Buğrahan Tuncer yasak elma
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