Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den basketbolcu sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! "3 yıl geçmiş..."

Ekranlarda beş sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çokça konuşuluyor. Ece son olarak basketbolcu sevgilisiyle birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
"3 yıl geçmiş, hello 4" ifadesini kullanan oyuncunun paylaşımına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ece, geçtiğimiz günlerde evlilik hakkında konuşmuş ve "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." demişti.
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