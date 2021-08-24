Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den dikkat çeken açıklama: O benim ruh eşim

Eda Ece, Instagram hesabından paylaştığı iki yeni fotoğrafıyla uzun süren tatilinin sonuna geldiğini duyurdu. Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı “Tatilin sonu” başlığıyla paylaştığı fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

“BİTER DİYE DÜŞÜNÜYORDUK”

Pelin Kaya’nın YouTube’da gerçekleştirdiği söyleşi programına konuk olan Eda Ece, diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eda Ece, “Oyuncular olarak biz ‘Yasak Elma’ dördüncü sezonda biter diye düşünüyorduk ancak kanal ve yapımcı devam kararı aldı” dedi.

EDA ECE: RUH EŞİYİZ

Programda, dizideki rol arkadaşı Şevval Sam ile ilişkisi hakkında da açıklamalar yapan Eda Ece, “Şevval Sam ile özel bir arkadaşlığımız var, enerjimiz tuttu. Şevval, yıldız haritasına baktırmış, orada, bu hayatta bulman gereken 9 ruh eşinden biri ‘Eda’ demişler. Biz birbirimizin ruh eşiyiz” açıklamasını yaptı.

Şevval Sam ile kimi zaman abla kardeş kimi zaman dost kimi zaman da iş arkadaşı olduklarını söyleyen Eda Ece, “O’nun ruhunu, fikirlerini, yaşantısını çok seviyorum, bugüne kadar hiç kavga etmedik” açıklamasını yaptı.

