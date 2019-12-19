Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında samimi açıklamalar yaptı. Ece 'Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun" sorusunu verdiği yanıtla güldürdü. Ece 'normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi" sorusuna "hiç sevmem" diyerek herkesi şaşırttı.

Ece açıklamasında "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum" dedi.

"Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum" diyen Ece "O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum" dedi.

