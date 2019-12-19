MAGAZİN

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece; Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu. Ece öpüşme açıklamasıyla gündem oldu.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında samimi açıklamalar yaptı. Ece 'Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun" sorusunu verdiği yanıtla güldürdü. Ece 'normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi" sorusuna "hiç sevmem" diyerek herkesi şaşırttı.

Ece açıklamasında "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum" dedi.

iaiei

"Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum" diyen Ece "O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum" dedi.

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Karan bebeğe inanılmaz teklif...Karan bebeğe inanılmaz teklif...
Kucağına atladığı adamla evlendi! İşte kocasıKucağına atladığı adamla evlendi! İşte kocası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Eda Ece yasak elma Eda Ece öpüşme

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ortak geçmişi olmayan,delicesine aşık olunup sevilmeyen bir insanı; teninin,dudaklarının ve ağzının kokusunu bilmeden öpmek?
80 milyon saskinliktan olduk
allahtan sevmiyomus...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Neco isyan etti: "Bu trajik bir durumdur"

Ünlü şarkıcı Neco isyan etti!

O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak! MasterChef yarışmasında herkesi büyülemişti!

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef finalistleri kimler?

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef'te O Ses Türkiye sürprizi!

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'

Meyhanede dansöz oynattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.