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Yasak Elma'nın Yıldız'ından Shakira ve Pique yorumu! "Yemeyenin malını yerler"

28.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma'da son dönemin en sansasyonel olaylarından biri olan Pique'nin Shakira'yı aldatması gündem oldu. İzleyiciler tarafından çok sevilen Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız'ın, annesi ve kız kardeşiyle Pique'nin Shakira'yı aldatması olayını konuşmaları izleyicileri oldukça güldürdü.

Yasak Elma'nın Yıldız'ından Shakira ve Pique yorumu! "Yemeyenin malını yerler"

Yasak Elma dizisinde gündem oldukça yakından takip ediliyor. Her hafta yaşanan olayları bir şekilde senaryosuna dahil eden diziden Shakira ve Pique için de bir yorum geldi. Yıldız'ın Shakira'nın reçel kavanozundan aldatıldığını anlamasından bahsettiği sahneler ilgiyle izlendi.

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Yıldız, evinde annesi ve kız kardeşiyle kahve içerken Shakira ve Pique olayına değiniyor. Olayı kendi tarzında yorumlayan Yıldız'ın tavrı izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Annesine, "Bu Shakira Pique çocukları filan var ya . Ay aldatmış herhalde bu bunu. ayrılmışlar" diyerek konuyu anlatan Yıldız'a beklenmedik bir cevap geldi.
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"YEMEYENİN MALINI YERLER"

Dizide Yıldız'ın annesini Melisa Doğu canlandırıyor. Shakira'nın aldatılmasını anlatan Yıldız'a, annesi 'Bu kadın hiç evde durmuyor mu, kocasıyla takılmıyor mu? Yemeyenin malını yerler' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Yıldız, ' Ben ev hanımıydım, çalışmıyordum yine de aldatıldım' diyerek aldatma konusunun kadının çalışmasıyla bir alakası olmadığını söyledi.

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EDA ECE'DEN YILDIZ EFSANESİ

Yasak Elma'da Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri izleyici tarafından oldukça seviliyor. Olayları kendine has tavrıyla yorumlaması ve yaklaşımı diziyi izleyen herkesi güldürüyor.

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Beş sezondur devam eden Yasak Elma, bu yıl bitiyor. Başladığı günden beri reyting rekorları kıran dizide sona geliniyor. Eda Ece, kendisine sorulan 'Yasak Elma devam edecek mi?' sorusuna ' Yasal Elma beşinci sezonuyla bitiyor. Bırakalım Yasak elma efsanesi akıllarda güzel kalsın' demişti.

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