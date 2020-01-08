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  4. Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'e göğüs ucu tepkisi

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'e göğüs ucu tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma oyuncularıyla gündeme geliyor. Son olarak Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir yaptığı eski bir paylaşımda göğüs ucunun belli olması yüzünden eleştirilere maruz kaldı.

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir'e göğüs ucu tepkisi

Bitmeyen entrika ve kumpasları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma sık sık oyuncuların dizide giydiği dekolteli halleriyle gündeme geliyor. Kadın oyuncuların dekolteli kıyafetleriyle gündeme gelen Yasak Elma dizisinde oyuncuların sosyal medya hesapları da yakından takip ediliyor.

Yasak Elma'nın ilk bölümünden beri oyuncu kadrosunda olan güzel oyuncu Şafak Pekdemir, bu dizi ile adını geniş kitlelere duyurdu. Son olarak Pakdemir yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Dizide bir türlü aradığı aşkı bulamayan, iki kez evlenen fakat hep aldatılan, baba parasını yememek için kendini kanıtlamaya çalışan Zehra karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Şafak Pekdemir sosyal medyada tepki çekti.

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Günlük hayatta iddialı kıyafetleri tercih eden Şafak Pekdemir'in bu pozu takipçilerinin tepkisine yol açtı.

Göğüs ucunun göründüğü bir kıyafeti tercih eden Şafak Pekdemir'e övgü dolu yorumlar yapan takipçilerinin yanı sıra 'bu kıyafet sana olmadı', 'neden sütyen takmadın' ve bu ne hal böyle diyerek tepki gösteren takipçileri de oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir

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