Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor

Yasak Elma dizisinde Halit'in ilk eşinden olan Zehra karakterinin deli dolu, neşeli halleri çok seviliyor. Babasının bütün eşlerini istememesine rağmen Zehra'nın Yıldız'la arasının çok iyi olması ve iki karakterin eğlenceli sahneleri oldukça beğeni topluyor.

Kişisel gelişim kitabı çıkartan ve sosyal medya fenomeni olmaya çalışan Zehra popülerlik uğruna herşeyi yapıyor hatta son bölümde son bölümde takipçi satın alarak günümüz ünlülerine de gönderme yaparak herkesi güldürdü.

Dizinin Sevilen karakteri Zehra'nın gerçekte halide merak konusu. Dizinin güzel oyuncusu Şafak Pekdemir'in Instagram'da 320 bin takipçisi bulunuyor.

Şafak Pekdemir sosyal medyasında sık sık dizi setinden ve tatillerinden fotoğraflar paylaşıyor.

Zayıflığı yüzünden çok sayıda yorum alan Şafak Pekdemir'in takipçileri "Amaa çok zayıfsın!", "Tahta gibisin", "Hintli guru sandım!" gibi yorumlar yaptı.

Güzel oyuncu zayıflığı yüzünden eleştirilirken doğallığı ve makyajsız halleriyle de beğeni topluyor.

ŞAFAK PAKDEMİR KİMDİR?

9 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.