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Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'tan Şevval Sam'a olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde set çalışanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut, çalışma arkadaşı Şevval Sam'a ateş püskürdü!

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'tan Şevval Sam'a olay sözler

Birsen Altuntaş'la Show Dünyası isimli programa konuk olan ünlü oyuncu Talat Bulut Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam için olay sözler söyledi. Bulut, taciz iddialarından sonra kendisiyle rol almak istemeyen Şevval Sam'a "Benimle çalıştığı için maalesef demiş, bunun hesabını verecek" dedi.

'BEN ONUNLA KONUŞMUYORUM'

'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendisiyle çalışmak istemediği yönündeki haberlerine şu sözlerle ateş püskürdü:

"Ben onunla (Şevval Sam) konuşmuyorum. Çünkü konuşabilecek paylaşımlarımın olmadığını düşünüyorum. Bir gazeteci kendisine 'Birlikte çalışacaksınız ne düşünüyorsunuz?' diyor cevabı "Maalesef". Bana kimse benimle çalıştığı için maalesef diyemez. Bunun hesabını verecek.

"BENİM BİR ŞEY YAPMADIĞIMI DÜŞÜNME ZEKAN YOK MU?"

Benim hiçbir şey yapmadığımı düşünme zekan yok mu?

'Taciz zaten kuytu köşede yapılır diyor' ne demek bu ya böyle bir laf vardı. Nedeni de ben onunla diyalog kurmadığım için. Bence nedeni bu.

Olay bu samimiyeti yanlış değerlendirenlerin sorunu bu. Siz şükretmelisiniz ki Talat Bulut gibi bir oyuncuyla çalışıyorsunuz.

Aslında bende öğrenecekleri çok şey var. Ama demek ki öğrenmeye açık değiller. Popüler olmak başka bir şey gerçek aktör olmak başka bir şey."

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