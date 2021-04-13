Yasak Elma son bölümde neler oldu? Şahika bu kez yenildi...

Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Eda Ece gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın bu akşamki bölümü çok konuşuluyor. Peki, Yasak Elma'nın son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırsını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Şahika, Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ancak, Hasan Ali bu kez Şahika'ya kanmayacaktır. Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Şahika ise yeni bir plan yapmaya koyulur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, tabii ki eski defterleri açmaktan geçecektir. Yıldız, annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını ararken kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.