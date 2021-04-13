MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma son bölümde neler oldu? Şahika bu kez yenildi...

Yasak Elma son bölümde neler oldu? Şahika bu kez yenildi...

13.04.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümü sosyal medyada konuşuluyor. İzleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Yasak Elma dizisinde Ender, bu kez Şahika'ya büyük bir oynamıştır. Peki, Şahika bu oyun karşısında ne yaptı? Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler oldu? İşte, ayrıntılar...

Yasak Elma son bölümde neler oldu? Şahika bu kez yenildi...

Oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Eda Ece gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın bu akşamki bölümü çok konuşuluyor. Peki, Yasak Elma'nın son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırsını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Şahika, Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ancak, Hasan Ali bu kez Şahika'ya kanmayacaktır. Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Şahika ise yeni bir plan yapmaya koyulur. Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, tabii ki eski defterleri açmaktan geçecektir. Yıldız, annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını ararken kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

ŞEVVAL SAM (ENDER ARGUN)

EDA ECE (YILDIZ YILMAZ)

NESRİN CAVADZADE (ŞAHİKA)

NİLPERİ ŞAHİNKAYA (CANSU)

ERDAL ÖZYAĞCILAR (HASAN ALİ KUYUCU)

BERK OKTAY (ÇAĞATAY KUYUCU)

CAN NERGİS (MERT)

GÜLENAY KALKAN (FERİDE)

ŞAFAK PEKDEMİR (ZEHRA ARGUN)

BARIŞ AYTAÇ (CANER ÇELEBİ)

SERKAN RUTKAY AYIKÖZ (EMİR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
Masumlar Apartmanı'nda Han gerçeği ortaya çıkıyor! Masumlar Apartmanı'nda Han gerçeği ortaya çıkıyor!
Daha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son haliDaha önce evlilik programına katılmıştı! İşte Solmaz Çiros'un son hali
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye uçuşlarına kısıtlama

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Araştırmaya göre astım ilacı, Covid-19’un evde tedavisinde iyileşmeyi hızlandırabilir

Araştırmaya göre astım ilacı, Covid-19’un evde tedavisinde iyileşmeyi hızlandırabilir

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

DSÖ: Salgının sona ermesi için uzun bir yol var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.