Yasak Elma ve MasterChef yarışı... 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

7 Aralık Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 7 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, İyi Aile Babası, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri izleyicilerle buluştu. TV 8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programı ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Maide’nin Altın Günü filmi izleyicisinin karşısına çıktı.
Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Sefirin Kızı dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.
Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Kefaret dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye ekrana geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluştu.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 7 Aralık 2020 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 7 Aralık Pazartesi total reyting rakamları açıklandı.
7 Aralık Pazartesi total reyting sıralaması şöyle oldu;
TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
Show TV’nin yıllardır devam eden dizisi Çukur ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Yasak Elma dizisi en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
Fox TV’nin sevilen haber bülteni Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.
ATV’nin kadın programı Esra Erol’da en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış Büyük Selçuklu , ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur dizisinin yeni bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin özet bölümü yerleşti.
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