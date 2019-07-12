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Yasak Elma'ya sürpriz transfer! Yeni Lila kim olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.07.2019 03:10 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya 3. sezonda yeni bir oyuncu katılıyor. Yasak Elma'nın yeni sezonunda Lila karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Yasak Elma'ya sürpriz transfer! Yeni Lila kim olacak?

Yasak Elma'da Halit Argun'un (Talat Bulut) küçük kızı Lila rolüyle seyirci karşısına çıkan Ayşegül Çınar da projeye veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberin göre, dizide 2 sezondur karakteri canlandıran Ayşegül Çınar'ın diziden ayrılmasının ardından Lila karakterine yeni sezonda Buçe Buse Kahraman hayat verecek. Buçe Buse Kahraman son olarak Çarpışma dizisinde rol almıştı.

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Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı asak Elma yeni sezonuyla Eylül ayında Fox ekranlarında olacak.

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