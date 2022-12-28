Yasak Elma'ya üç bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 oyuncu katıldı.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin kadrosuna Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner’in ardından 3 isim daha katıldı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizide doktor Selim Avcıoğlu’nun (Emre Kızılırmak) annesi Sevim ve babası Koray rollerine hayat verecek oyuncular belli oldu.

Neriman Uğur, “Yasak Elma”da Selim’in profesör olan annesine hayat verecek. Selim’in babasına ise Murat Onuk hayat verecek.

Selim, çiçekçide çalışan Ezgi olarak tanıdığı Kumru’yu ailesiyle tanıştıracak.

