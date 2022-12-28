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Yasak Elma'ya üç bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

28.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok izlenen dizilerden olan Yasak Elma'ya üç yeni sürpriz isim dahil oldu. Sevilen diziye Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner’in ardından 3 isim daha katıldı.

Yasak Elma'ya üç bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Yasak Elma dizisinin kadrosuna 3 oyuncu katıldı.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin kadrosuna Nehir Erdoğan ve Pelin Orhuner’in ardından 3 isim daha katıldı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizide doktor Selim Avcıoğlu’nun (Emre Kızılırmak) annesi Sevim ve babası Koray rollerine hayat verecek oyuncular belli oldu.

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Neriman Uğur, “Yasak Elma”da Selim’in profesör olan annesine hayat verecek. Selim’in babasına ise Murat Onuk hayat verecek.

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Selim, çiçekçide çalışan Ezgi olarak tanıdığı Kumru’yu ailesiyle tanıştıracak.

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