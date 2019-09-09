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Yasak Elma'ya yeni sezonda flaş transfer! Tuvana Türkay hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

FOX’un sevilen dizisi “Yasak Elma”, yeni bölümüyle ekran serüvenine kaldığı yerden iddialı 3. sezonuyla merhaba demeye hazırlanıyor. Sevilen diziye yeni sezonda güzel oyuncu Tuvana Türkay da katılıyor.

Yasak Elma'ya yeni sezonda flaş transfer! Tuvana Türkay hangi rolde oynayacak?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam FOX ekranlarında olacak .

TUVANA TÜRKAY KADROYA DAHİL OLUYOR!
Ekranın sevilen yüzü Tuvana Türkay, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, severek evlendiği eşinden şiddet görmeye başlamıştır. Bir süre her şeyin düzeleceğine inanarak hayatına devam etmeye çalışsa da daha fazla buna dayanamaz ve kendine yeni bir hayat kurmaya karar verir.

Tuvana Türkay

Yasak Elma’nın yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

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Tuvana Türkay yasak elma

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