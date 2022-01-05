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Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV'den Yasak Elma kararı

05.01.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın yeni bölümünün 10 Ocak'ta yayınlanması planlanıyordu. Ancak FOX TV dizileriyle ilgili yeni bir karara imza attı. Yasak Elma'nın yeni bölüm tarihi de bu kararla birlikte ertelendi.

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV'den Yasak Elma kararı

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma son olarak 126. bölümüyle 27 Aralık 2021'de ekranlara geldi. Yeni bölümlerine yılbaşı arası veren dizi, 10 Ocak'a yetişmeye çalışıyordu ancak kanal yeni bir karar verdi. Fox TV, Ocak ayının ilk iki haftasında Yasak Elma'nın yanı sıra hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

YENİ BÖLÜMÜ YETİŞTİRME TELAŞI SONA ERDİ

Bu nedenle Yasak Elma dizi ekibinin yeni bölümü 10 Ocak’a yetiştirme telaşı sona erdi. Set çalışanlarının 2 gün daha geç sete çıkacağı ortaya çıktı.

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Bu durum yeni bölümü yetiştirmeye çalışan dizi ekibini rahatlatırken, tedbirler ise artırılmaya başlandı. Dizi setinden daha önce korona haberleri gelmiş ve yine çekimler durdurulmuştu.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, Yasak Elma 127. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00 'de Fox TV'de olacak.

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FOX Yasak Elma dizisi
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